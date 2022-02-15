星展香港料受惠歐美加快加息

料今年貸款高單位增長

星展香港去年淨利息收入跌11%，至80.59億元，該行指主因是市場利率持續走低，致淨息差受壓，期內港元一個月同業拆息、美元一個月拆息俱跌，令該行淨息差按年收窄30個基點至1.25%。龐華毅指出，若今年聯儲局加息3次，該行今年淨息差可能升至1.45%；若加息4次，淨息差或升至1.65%。

該行去年非利息收入按年升21%至62.93億元，抵消低息環境對淨利息收入的負面影響，令去年該行總收入按年升1%，至143.52億元。去年整體信貸撥備按年跌98%，至4200萬元，當中特殊撥備按年少38%，至5.44億元，一般撥備於前年曾因疫情帶來風險及不明朗因素而大升，去年則轉為回撥5.02億元。去年底不良貸款比率為0.73%，按年跌14個基點，不良貸款總撥備覆蓋率為141%，按年少4個百分點。

稱外籍人才因疫情流失

龐華毅表示，重新對外開關對香港經濟復蘇至關重要，若香港的封鎖和社交距離限制仍持續，對外開關很可能將被推遲。他表示，該行無計劃將香港員工遷到內地，但一些外籍人才對於國際交通困難、長時間隔離要求感沮喪，又指去年因疫情、不能旅遊等，導致該行員工流失率顯著增加，計劃今年員工人數增加2%。