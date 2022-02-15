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內地新能源車上月銷量按年倍增

【明報專訊】中國乘聯會公布，今年1月狹義乘用車市場零售銷量按年跌逾4%，惟期內新能源乘用車零售銷量大增逾1倍。此外，長汽（2333）昨日公布上月總銷量跌逾19%，當中新能源車銷售則升逾三成。長汽昨日收報19.36元，跌2%。

狹義乘用車按年跌4.4%

據乘聯會數據顯示，1月內地狹義乘用車零售銷量達209.2萬輛，按年跌4.4%，按月跌0.6%。狹義乘用車產量205.9萬輛，按年上升10.4%，按月跌16.5%。該會表示，上月乘用車產量下跌，主要是受疫情等因素影響，部分地區的汽車廠商生產節奏受到影響。

新能源汽車仍受市場歡迎，惟銷售表現較前一個月回落。1月份新能源乘用車零售銷量按年增1.32倍至34.7萬輛，按月下跌27%， 跌幅與去年1月的25%特徵基本一致。其中比亞迪和特斯拉中國上月分別銷售9.31萬輛和5.98萬輛。乘聯會秘書長崔東樹分析，由於今年1月起補貼減少，而去年12月份是較高額補貼的最後一個月，因此按年銷售急增；並料今年新能源乘用車銷量達550萬輛，實現70%增長。

長汽上月總銷量跌19%

此外，長汽上月總產量跌19.35%至11.13萬輛，總銷量跌19.59%至11.18萬輛。期內，海外銷售按年增長16.2%至1.27萬輛，新能源車銷售增長33.8%至1.38萬輛。按車型分類，坦克品牌銷售增長72%，成增幅之冠；長城皮卡銷量跌42%，跌幅最深。