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俄烏降溫 油價高位回落 布油早段返94美元以下 美股微跌

【明報專訊】俄羅斯總統普京同意繼續與西方談判，令烏克蘭的緊張形勢稍為降溫，國際油價由逾7年高位回落。以美國為首的西方國家此前一再警告俄羅斯即將入侵烏克蘭，市場憂慮原油供應可能受阻，推動國際油價逼近每桶100美元大關。布蘭特期油昨曾升穿每桶96美元，紐約期油曾逼近每桶95美元關口，再創逾7年高位。不過俄方的表態，令緊張形勢稍為降溫，油價午夜前回落。布蘭特期油回落至每桶94美元以下，紐約期油回落至每桶93美元以下。

地緣政治形勢稍為緩和，美股早段輕微下滑，泛歐Stoxx 600指數午夜前跌幅收窄至2%以內。此前資金避險，日圓兌每美元由上周116的5周低位，一度回升至115左右，其後升幅收窄，昨晚在115.5左右徘徊。美指數升穿96，現貨金維持在每盎司1860美元水平。

不過今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）繼續「放鷹」。他表示，期望第二季啟動資產負債表「被動縮減」，又重申今年上半年應加息至1厘。美國10年期國債孳息率昨曾回落至1.9厘左右，其後回升至1.98厘水平。

美10年債息升至1.98厘

分析指出，隨着歐美的新冠疫情趨於緩和，石油需求已超出產量增長。油組與盟友（OPEC+）到目前為止，估計每日產油量較其目標低超過100萬桶。市場質疑OPEC+是否有能力將產量恢復到疫情爆發前的水平。

由於俄羅斯是全球第三大產油國，若俄烏衝突導致俄羅斯石油出口大減，石油供需之間的脆弱平衡將受到衝擊。OANDA高級市場分析師摩亞（Edward Moya）表示，一旦出現軍事調動，布蘭特原油價格勢將升穿每桶100美元。軍事衝突除影響原油供應，亦會令俄羅斯出口的天然氣大減，並對汽油等消費品的價格產生連鎖反應。投行Cowen的數據指出，俄羅斯每天出口的天然氣，約佔全球天然氣貿易總量的25%，其中85%流向歐洲。倘發生軍事衝突，俄羅斯經由烏克蘭管道輸往歐洲的天然氣可能中斷。

摩根士丹利首席美國股票策略師威爾遜（Michael Wilson）警告，俄烏一旦爆發戰爭導致能源價格飈升，將會破壞需求，並可能令主要經濟體陷入衰退。高盛首席全球股票策略師奧本海默（Peter Oppenheimer）表示，俄羅斯可能入侵烏克蘭對股市的衝擊，將比2014年吞併克里米亞嚴重。

大摩：俄烏爆戰爭 主要經濟體陷衰退

地緣政治的不確定性增加，市場對通脹持續高企及債券孳息率上升的擔憂持續。高盛大宗商品資深分析師柯里（Jeff Currie）稱，目前全球缺少一切，無論是原油、天然氣、煤、銅、鋁，都很短缺。分析指出，俄羅斯也是小麥在內的大宗商品出口大國，一旦發生軍事衝突，農產品等價格將會飈升，令全球通脹進一步加劇。

另外，沙特阿拉伯將國營石油巨頭沙特阿美（沙特：2222）的4%股份，轉移至沙特阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund（PIF）。這批股份市值達800億美元（約6240億港元），以提升PIF的財務狀况及信用評級。

（綜合報道）

[國際金融]