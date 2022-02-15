英特爾推挖礦晶片 攻虛幣市場

英特爾的加速電腦系統和繪圖（Accelerated Computing Systems and Graphics）部門表示，注意到區塊鏈消耗大量能源，促使其專注於大規模節能運算技術。英特爾形容，新晶片是節能的區塊鏈加速器（blockchain accelerator），與主流的繪圖晶片（GPU）相比，在基於SHA-256演算法的挖礦方面，能源效益可提升1000倍以上。NVIDIA （美：NVDA) 的繪圖晶片（GPU）是目前的挖礦主流，提供專為以太幣等虛幣挖礦專用的晶片。

Block擬建比特幣挖礦系統

英特爾的挖礦晶片首批客戶，包括經營比特幣採礦設施的Griid Infrastructure，以及Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）旗下原名為Square的移動支付公司Block（美：SQ）。

Block現正建構一個開源比特幣挖礦系統，而Griid計劃通過與特殊目的收購公司（SPAC）合併，在紐約證交易所上市。為擴展相關業務，英特爾的加速電腦系統和繪圖部門另設專門定制部門，以切合不同客戶的需要。

（綜合報道）

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