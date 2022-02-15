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梁天卓：贏在起跑線是否真有其事？

【明報專訊】作為一個兩子之父，加上身為一位經濟學者，我經常要衡量為他們做的每個決定的成本效益：兒子出世後是自家帶還是送到育嬰院？幾年後是讓他們讀公立學校還是私立學校？再大一點後是否需要催谷他們培養不同的體育或藝術興趣？對不少父母來說，其中一個決定可能是：是否要讓子女「贏在起跑線」？

關於「贏在起跑線」，經濟學諾貝爾獎得主占士．赫曼（James Heckman）多年來研究的結論是，「贏在起跑線」有一定的道理：

“These studies demonstrate substantial positive effects of early environmental enrichment on a range of cognitive and non-cognitive skills, school achievement, job performance, and social behaviors–effects that persist long after the interventions have ended. Early mastery of a range of cognitive, social, and emotional competencies makes learning at later ages more efficient and therefore easier and more likely to continue.”

牙買加研究證實學前教育有優勢

從實證研究的角度，要衡量「贏在起跑線」是否真有其事並不是一件易事，因為願意投資在學前教育或其他地方讓子女「贏在起跑線」的父母和不願意或不能夠讓子女「贏在起跑線」的父母並不是同一類人，後者可能教育程度本身較低，前者亦可能更愛惜自己的子女。

要解決這問題，其中一個方法是做一個大型的隨機實驗，在一堆年輕父母中隨機抽出一些研究對象，並向他們提供一些學前教育的協助，讓他們的子女可以「贏在起跑線」。事實上，在差不多40年前中美洲的牙買加就有一個類似的實驗，在這個名為Jamaican Home Visits Programme的大型實驗中，研究員在一堆年輕父母中隨機抽出一些研究對象，並向這些被選中的父母提供一些學前教育的協助，當中包括定期的家訪及食物補助等。

結果發現，相對其他父母，那些被選中父母的子女的確因此「贏在起跑線」；他們在學校的成績較好，心理亦較健康。占士．赫曼的研究亦顯示他們在長大以後（20年以後）的收入亦比那些「輸在起跑線」的小孩要高出一截。

雖然「贏在起跑線」有實證支持，但這是否代表讓子女在牙牙學語之時就讓他們學習琴棋書畫，把他們的時間表排得滿滿的就可以讓他們的「起跑線」推前？下次有機會再和大家討論。

中大亞太研究所經濟研究中心成員 facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁天卓 經濟學爸]