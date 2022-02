梁天卓：贏在起跑線是否真有其事？

關於「贏在起跑線」,經濟學諾貝爾獎得主占士.赫曼(James Heckman)多年來研究的結論是,「贏在起跑線」有一定的道理:

“These studies demonstrate substantial positive effects of early environmental enrichment on a range of cognitive and non-cognitive skills, school achievement, job performance, and social behaviors–effects that persist long after the interventions have ended. Early mastery of a range of cognitive, social, and emotional competencies makes learning at later ages more efficient and therefore easier and more likely to continue.”

牙買加研究證實學前教育有優勢

從實證研究的角度,要衡量「贏在起跑線」是否真有其事並不是一件易事,因為願意投資在學前教育或其他地方讓子女「贏在起跑線」的父母和不願意或不能夠讓子女「贏在起跑線」的父母並不是同一類人,後者可能教育程度本身較低,前者亦可能更愛惜自己的子女。

要解決這問題,其中一個方法是做一個大型的隨機實驗,在一堆年輕父母中隨機抽出一些研究對象,並向他們提供一些學前教育的協助,讓他們的子女可以「贏在起跑線」。事實上,在差不多40年前中美洲的牙買加就有一個類似的實驗,在這個名為Jamaican Home Visits Programme的大型實驗中,研究員在一堆年輕父母中隨機抽出一些研究對象,並向這些被選中的父母提供一些學前教育的協助,當中包括定期的家訪及食物補助等。

結果發現,相對其他父母,那些被選中父母的子女的確因此「贏在起跑線」;他們在學校的成績較好,心理亦較健康。占士.赫曼的研究亦顯示他們在長大以後(20年以後)的收入亦比那些「輸在起跑線」的小孩要高出一截。

雖然「贏在起跑線」有實證支持,但這是否代表讓子女在牙牙學語之時就讓他們學習琴棋書畫,把他們的時間表排得滿滿的就可以讓他們的「起跑線」推前?下次有機會再和大家討論。

[梁天卓 經濟學爸]