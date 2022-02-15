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劉宇亮：順應國策 光伏風電可收集

【明報專訊】近來比較沉靜的光伏和風電已屆可收集之時，光伏方面行業裝機有望隨着產業鏈成本重回下降通道而加速增長，2022第一季光伏受海外需求高拉動，以及國內分佈式裝機支撐，淡季亦不淡；供應鏈壓力有望穩步緩解，在「雙碳」政策支持力度加大、光伏項目經濟性提升的驅動下，行業需求會加速增長，預計內地全年裝機有望增至75至80GW。

風電方面，2021年海風裝機超預期，2022年陸地裝機有望實現大幅回升，加上風機海外市場出口增長的機會，優質內地龍頭值得關注。預計全年整體裝機量有望達50GW以上。2022年海上風電因補貼政策退出出現調整壓力，但隨着各省海風項目迎來集中招標期，2023年之後收益率有望修復。另外內地風機廠商技術升級、性價比優勢大幅提升的情况下，2022年風機出口市場有望加速增長。光伏龍頭可留意信義光能（0968）、風電龍頭可關注金風科技（2208）

濰柴具氫燃料概念 可留意

最近舊經濟股發力，當中基建股明顯跑贏大市，政策多次強調今年基建要提前發力。上周四（10日），央行公布1月金融數據大超預期，1月新增人民幣貸款3.98萬億元，1月新增社會融資規模6.17萬億元，兩者同時創了歷史最高。政府債券淨融資6026億元，按年多增3589億元，說明基建需求非常旺盛。1月挖機銷售數據在春節假期前後，總銷量實現1.56萬台，亦較去年12月繼續改善，在政策加碼，基建景氣提升的情况下，工程機械銷售在望超預期。其中基建設備股要留意中聯重科（1157）、濰柴動力（2338）、中國重汽（3808），當中濰柴更有氫燃料概念，國策不斷推出氫能相關扶持政策，有利濰柴未來轉型。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]