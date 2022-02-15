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薛偉傑：英核聚變試驗維持5秒 產生能量破紀錄

【明報專訊】日前，歐洲核聚變研發創新聯盟（EUROfusion）、英國原子能管理局（UKAEA）和「國際熱核聚變實驗堆」（ITER）聯合宣布，去年12月21日在英國牛津郡庫勒姆（Culham）的「歐洲聯合環狀反應堆」（JET）維持了5秒的可控核聚變反應，成功產生59MJ的能量，刷新可控核聚變反應產生能量的世界紀錄。

另一方面，近一年，中國合肥的「全超導托卡馬克核聚變實驗裝置」（EAST）亦多次聲稱取得突破，創下等離子體在高溫下長時間穩定運作的世界紀錄。然而，細心理解和分析這些紀錄背後的意義，就會知道，距離真正投入商業用途，核聚變發電還有很長的路要走，研究人員仍然任重道遠。

僅相當於煲滾60煲開水

首先談談「歐洲聯合環狀反應堆」這個新紀錄，對上一次紀錄是在1997年，當時它維持了4秒的可控核聚變反應，產生了21.7MJ能量。單看兩組數字的對比，今次可控核聚變反應產生的總能量，確實比1997年那一次高出1.72倍；而平均每秒產生的能量，亦比上一次高出1.175倍。

但59MJ的能量具體即是多少呢？大約只相當於煲滾60煲開水（以每煲大約3公升，由攝氏20度煲至攝氏100度計）。

當然，JET只是一個小型核聚變試驗裝置，並非真的用來商業發電和供電，而59MJ的能量也只用了5秒來產生。

事實上，在眾多核聚變實驗裝置當中，JET的能量增益因子Q值（即核聚變反應產生的能量，與維持核聚變反應所需能量的比例），已經是數一數二的出色，最高曾達到0.67，即輸入1MJ的能量，它才可以產生0.67MJ的能量；換句話說是「入不敷支」。

1997年12月，日本曾經聲稱，在其核聚變試驗裝置JT-60上實現了Q值1.25，即是其核聚變反應產生的能量是維持其核聚變反應所需能量的1.25倍。

產生能量「入不敷支」

這是首次有國家聲稱實現了核聚變反應Q值超過1。但是，JT-60試驗的是「氘─氘（D-D）」核聚變反應，有別於國際主流研究的「氘─氚（D-T）」核聚變反應，該模式被認為不適合商用。加上日本一直無法重複做出同一效果，導致上述數據的價值和可信性大打折扣。業界普遍仍然覺得，Q值的世界記錄是JET的0.67。

可以說，直至現時，還沒有一個核聚變裝置能穩定地重複做出Q值超過1的可控核聚變反應。

中科院試驗僅涉等離子體「穩定維持」

至於中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所的「全超導托卡馬克核聚變實驗裝置」（EAST）近一年創下的多個紀錄，其實也不見得真是在核聚變反應發電技術上有實際突破，事關實驗或許根本未涉及核聚變反應。

該研究所談及有「東方超環」之稱的EAST創下的那幾個記錄時，只是說內裡的氘和氚等離子體在高溫下長時間穩定維持，包括在攝氏7000萬度維持了1056秒、在攝氏1.2億度維持了101秒，以及在攝氏1.6億度維持了20秒等等。不過，研究所的聲明和科研人員根本就沒有提及，那些氘和氚等離子體曾經發生核聚變反應。

只是有些內地媒體、自媒體和讀者沒有嚴謹地弄清楚一些物理字眼的意思，就誤將馮京作馬涼，擺出一副「厲害了我的國」的口吻，說什麼內地已成功進行長逾100秒、1000秒的核聚變反應，遠遠超過JET的5秒云云。

既然中國的EAST根本還未進行可控核聚變反應的試驗（連幾秒也沒有），就更加談不上能量增益因子Q值了。

平心而論，EAST能夠將等離子體在高溫下穩定維持的時間延長至過100秒甚或過1000秒，也算是一種進步。但維持等離子體相當於新型核電的「備用」狀態。要真正發生核聚變反應發電，才能算是「工作」狀態。一味強調備用狀態有多長，其實沒有太大意義的。

行內人相信，由於技術限制和安全理由，EAST的設計只容許它進行上述這種備用狀態試驗，並不適宜進行可控核聚變試驗。中國要進行真正的可控核聚變試驗，可能要等它的下一代試驗裝置「中國聚變工程試驗堆」（CFETR）建成之後，估計這至少要2030年。

明報記者 薛偉傑

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[薛偉傑 科技觀潮]