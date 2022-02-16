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有別iBond 綠債資金用於政府項目

標籤：經濟

【明報專訊】政府今次公布在政府綠色債券計劃下首次發行零售債券，發行條款、模式與過往發行iBond（通脹掛鈎債券）相似。不過，財經事務及庫務局長許正宇指出，iBond和綠債是兩種不同計劃，前者目的是營運政府債券計劃，當初成立是希望以此發展債券市場，集資所得不會用於支付政府開支，而是供外匯基金投資；後者所募集的資金，會撥入基本工程儲備基金，為具環境效益的項目融資或再融資。

訂9類綠色項目 專注民生範疇

許正宇表示，香港已制訂《綠色債券框架》，框架下有9個合資格項目類別，發債募集所得的資金只會用於為合資格類別的項目融資或再融資，該些類別分別為：可再生能源、能源效益和節約能源、污染預防及管控、廢物管理及資源回收、水及廢水管理、自然保育/生物多樣性、清潔運輸、綠色建築，以及適應氣候變化。由財政司長領導的督導委員會將負責評估和遴選項目，並會監察綠債計劃的其他執行工作，包括資金分配和管理，以及每年發布《綠色債券報告》。

許稱，初步甄選與市民生活息息相關的合資格項目作例子，包括：屬於「廢物管理及資源回收」類別的廚餘處理廠「O．PARK2」和社區回收設施「綠在灣仔」；屬於「水及廢水管理」類別，可偵測水管滲漏點的「智管網」；和屬於「綠色建築」類別的「啟德發展區新急症醫院」。財庫局會每年發表《綠色債券報告》，說明綠債募集資金的分配情况及項目的環境效益。