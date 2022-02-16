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美智庫經濟自由排名 星三連冠 港再次沒排名 中國降至158名

標籤：經濟

【明報專訊】美國傳統基金會（The Heritage Foundation）發表2022年《經濟自由度指數》，新加坡連續第三年名列榜首，次名及第三名分別為瑞士和愛爾蘭。報告稱台灣為「國家」，其評分由78.6分上升至80.1分，令當地首獲「自由（Free）」的評級，全球排名維持第6。另外，本港曾連續25年穩居榜首，惟自去年起被併入中國，而中國今年急降逾10分至48分，評級由「大部分不自由」跌至最低「壓抑（Repressed）」，總排名由去年107降至158（見表1）。

明報記者

基金會根據「法治」、「政府規模」、「監管效能」及「開放市場」等四大領域作出評分。報告指出，由於非常規防疫限制和政策破壞經濟發展，今年世界各地的經濟自由度正在下滑，平均評分跌幅更是自發表以來最大。在2020年排名跌落第二的香港，繼去年被基金會從指數中剔除，今年亦不再獨立給予評分。基金會當時曾表示，香港對其經濟政策沒有完全的主權控制，政府去年曾回應斥基金會在政治上有偏見，其評論「絕不正確」且並非基於事實。

台灣評分上升 維持全球第6

報告指出，過去5年，台灣是世界上少數幾個持續增長的經濟體之一。其中，台灣在細項「司法效能」表現尤其亮眼，由去年的72.9分增至94.2分，並指台灣司法機構獨立，法院系統基本上不受政治干預。此外，「勞工自由」和「投資自由」亦分別由60.4分和60分，升至68.7分和70分，以致整體得分不俗。不過，報告提到，「商業自由」由去年的93.4分大幅下降至84.3分，認為「商業自由」和「財務自由」的進一步改善將推動經濟自由度更高。

另一方面，中國在多方面遭基金會批評，包括損害香港自治、迫害新疆維吾爾族等，北京展開的網絡戰亦持續破壞全球關係的穩定。報告同時直斥中國當局不斷試圖在外交上孤立台灣，阻礙台灣的經濟增長並威脅它在海外市場的存在。至於經濟自由度，報告指出，「司法效能」和「財政健康」數字大跌，由去年的71.5分和54.8分，跌至今年37.4分和11.1分（見表2）。

基金會提到，過去5年中國經濟增速放緩，認為出現了比官方承認更嚴重的經濟增長放緩。

投資自由金融自由給中國低分

另外，報告又稱，中國自去年起整頓補習市場及打擊科網巨擘的政策，令營商環境更加不確定。當局亦持續為很多效率低下的國企提供補貼，並控制日用品的價格。報告續指，中國人大通過新法律，取代了以往的外商投資法規，不過中國保護主義的外商投資審批制度仍具限制並缺乏透明度，而且當局保持對金融體系的嚴密控制。在「投資自由」及「金融自由」兩細項，報告都給予中國20分的低分。