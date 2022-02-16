淡馬錫上季減持阿里 轉投拼多多 高瓴資本清倉阿里嗶哩嗶哩

明報記者 蔡穎霖

資料顯示，新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）上季減持阿里巴巴約64.7萬股ADS，大舉轉投拼多多及建倉京東；同時清倉旗下騰訊音樂（美：TME），涉及1.1萬股。至於高瓴資本旗下基金管理公司HHLR Advisors，上季清倉阿里、嗶哩嗶哩（美：BILI），又減持手上逾九成拼多多股票，涉及259.5萬股；反之大幅增持理想汽車（美：LI）約392.7萬股ADS，以及買入有「東南亞小騰訊」之稱的Sea（美：SE）約90.9萬股。

橋水基金買入滴滴出行約116.4萬股

另一方面，對冲基金橋水基金（Bridgewater）上季買入阿里巴巴約97.8萬股ADS，同時增持拼多多和京東逾三成持倉；基金更買入滴滴出行（美：DIDI）約116.4萬股。

烏克蘭局勢影響外圍氣氛，恒指昨低開98點後，跌勢午後加劇，全日收市跌200點或0.82%，報24,355點。三大指數連跌3日，科指收報5490點，跌0.22%；國指跌90點或1.05%，報8528點。不過，受俄羅斯宣布撤軍帶動，市場氣氛轉好，截至昨晚11時50分，恒指夜期報24,608點，高水252點。

俄宣布撤軍 恒指夜期高水

北水淨流出幅度收窄，由周一（14日）的淨沽24.8億元，降至昨日淨流出15.4億元。早前被美國列入「未經核實」名單的藥明生物（2269），昨天錄得北水淨流入5.32億元，為淨買入最多個股，刺激股價反彈10.1%。建行（0939）和美團（3690）是昨天最多淨沽出個股，分別錄得5.8億元和4.29億元，拖累股價昨天分別跌2.9%和2.6%。銀行股普遍走弱，中銀香港（2388）跌4.1%，匯控（0005）和恒生（0011）跌1.7%。