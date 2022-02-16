朗廷酒店去年虧轉盈 可分派收入增逾15倍

尖沙嘴朗廷酒店下月起作指定檢疫酒店

朗廷去年度酒店組合收入增長約28.1%至7.53億元，倘撇除2020年同期收取約7030萬元政府補貼，酒店總收入實際上按年增加45.7%。集團去年扣除服務費後的信託集團總租金收入則約2.24億元，按年增長7.7%。

朗廷旗下香港3間酒店去年營運表現均見改善，整體入住率按年升13.1個百分點至37.9%，其中朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店分別錄得30.1%、36%及48.8%入住率，全部按年增長逾10個百分點。雖然去年集團旗下酒店整體房價跌近9%，但入住率上升推動實際每房收入增長，其中朗廷酒店可出租客房收入增逾五成至332元，康得思酒店及逸東酒店分別增長36.6%及28.6%，至358元及261元。

旗下3酒店入住率增逾10個百分點

朗廷表示，變種病毒Omicron持續擴散下，認為香港酒店業何時能持續復蘇仍存在太多不確定性，因此率先將旗下朗廷酒店改為檢疫酒店，為期5個月，以確保入住率及房價穩定。