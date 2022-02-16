陽光房託中期分派減 料下半財年續租租金受壓

陽光房託旗下物業組合整體租用率由去年6月底止的93.7%升至去年底的94.5%，寫字樓物業組合的租用率同樣由92.4%升至93.3%，主要由於大新金融中心的較低空置率所致。惟該正面影響一定程度上被豐怡中心的租用率短暫下降所抵消。與此同時，零售物業組合的租用率由96.5%上升至97.1%，其中新都城一期物業錄得99.3%的高租用率，而上水中心購物商場的租用率為94.6%。

截至去年底寫字樓零售物業租金降

在截至去年12月底止上半財政年度，集團寫字樓及零售物業組合分別錄得4.5%及4.9%的續租租金負增長，而於去年底相應的現行租金則較6個月前分別下降3.5%及2.8%至每方呎35.4元及每方呎68.4元。

集團下半財年零售及寫字樓物業將分別有約16.6%及18%可出租面積的租約期滿，陽光房託指出，租戶續租率有望維持於高水平，惟因部分租約是在疫情爆發前簽訂，估計續租租金負增長情况可能仍會持續。