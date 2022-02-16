股神撈底動視暴雪賺15億 受微軟收購刺激 股價飈兩成

動視暴雪去年屢傳職場歧視、性騷擾等醜聞，股價由去年初的逾百美元高位，至去年底幾乎腰斬。受微軟的收購消息提振，動視暴雪股價今年以來飈升逾兩成，跑贏大市。截至去年底，巴郡持有1466萬股動視暴雪股票，價值9.75億美元，相當於該公司流通股的1.88%。若巴郡沒有沽貨，以動視暴雪周一的81.5美元收市價計算，巴郡的動視暴雪持股價值接近12億美元，意味其至少賺進2億美元（約15.6億港元）。

持虛擬銀行母企Nu 價值倍增

動視暴雪的收購交易仍要獲反壟斷機構審批，微軟承諾採取措施應對潛在的壟斷爭議。整體來說，巴郡上季的股票組合變動不大，建倉動視暴雪是巴郡獲利最大的投資之一。未知該投資是巴菲特自己拍板，還是他的投資副手庫姆斯（Todd Combs），或韋希勒（Ted Weschler）指示。

此外，巴郡也在巴西虛擬銀行Nubank母企Nu Holdings（美：NU）去年12月上市前，斥5億美元購入該公司的股份。消息指巴郡在Nu進行IPO時繼續增持。截至去年底，巴郡對Nu的持股價值約10億美元。

在油價去年底顯著回落之際，巴郡增持逾950萬股石油巨企雪佛龍（美：CVX）的股票。截至去年底，巴郡對雪佛龍的持股總值45億美元。截至周一收市，該批股票價值51.6億美元。

上季減持信用卡及藥股

另外，巴郡上季減持部分信用卡股及藥業股。截至第四季末，巴郡持有44家公司的股票，其股票投資組合總值約3310億美元。巴郡頭5隻重倉的股票——蘋果（美：AAPL）、美銀（美：BAC）、美國運通（美：AXP）、可口可樂（美：KO）及卡夫亨氏（美：KHC）的股票價值，相當於巴郡投資組合總值的79%以上。

此外，印度繼續封殺主要來自中國的手機軟件之際，由騰訊作為最大股東的新加坡冬海集團（美：SE）旗下的熱門吃雞遊戲Free Fire也遭印度下架。

冬海手遊遭封殺 「女股神」撈底

根據行業追蹤機構App Annie的數據，Free Fire是2021年第3季印度收入最高的手遊。投資者憂慮印度未來可能將冬海集團另一重要業務——電商平台「Shopee（蝦皮）」下架，冬海在美上市的股票價格周一暴跌18.4%，公司市值蒸發超過160億美元（約1248億港元）。不過「科技股女股神」Cathie Wood的投資旗艦方舟投資，周一購入14.5萬股冬海股票撈底。自2020年印度與中國關係愈趨緊張，印度禁止了大量中國應用程式，包括TikTok。

（綜合報道）

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