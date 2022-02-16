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馬斯克去年捐445億Tesla股票

【明報專訊】美國證交會（SEC）的文件顯示，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克於去年11月19至29日期間，向一家未透露名稱的慈善機構，捐贈約504萬股特斯拉股票。以捐贈期內的特斯拉平均收市價計算，這批股票價值約57億美元（約445億港元）。外界揣測，這可能是聯合國世界糧食計劃署（WFP）成功「逼捐」。

外界估WFP「逼捐」

去年10月，WFP執行幹事比斯利（David Beasley）點名呼籲馬斯克捐錢，稱當前急需60億美元解決全球人類飢餓。馬斯克當時在社交媒體引用《世說新語》描述魏文帝曹丕因妒忌其弟曹植的才學，逼曹植七步之內完成的《七步詩》：「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。」外界懷疑他諷刺WFP「逼捐」。自去年11月以來，馬斯克出售了價值164億美元的特斯拉股票，而捐款可獲一些稅務優惠。

為提升產能，晶片大廠英特爾（Intel）（美：INTC）同意以近60億美元的價格，收購以色列晶圓代工廠Tower Semiconductor（以：TSEM）。英特爾將為Tower支付每股53美元的現金，較周一收市價有60%溢價。此外，英特爾旗下自動駕駛業務Mobileye表示，與合作伙伴開發的自動駕駛電動小型巴士，將於2024年在美國投入服務。英特爾曾表示，打算今年將Mobileye分拆上市。該公司的估值可能達500億美元。

（綜合報道）

[國際金融]