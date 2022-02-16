摩根資管：A股港股估值廉宜可吸

Chris表示，對於今年市場表現較樂觀，預期股票及風險資產走勢會比債券好。地區方面，過去幾年投資者熱中投資美國市場，如果將歐洲及美國比較，兩個地區的企業盈利表現不俗，目前主要指數的每股盈利已經回到疫情前水平，因此預期歐洲及美國企業盈利可以支持股市。儘管目前歐美估值較為昂貴，但相信不至於踏入衰退階段。

美股三大指數在踏入2022年後由升轉跌，Chris表示，主要是由於過去多年升勢凌厲，隨着寬鬆貨幣政策結束，市場將迎來加息周期，一旦加息會對企業估值帶來壓力，以至美股近期持續出現跌勢。此外，變種病毒Omicron疫情在美國持續，傳播率更比Delta時期高，亦是其中一個令投資者卻步的因素。不過加息憂慮及政治風險問題僅屬短期因素，預期歐美盈利理應仍有上升空間，但升幅放緩，有機會比2021年略差。

留意碳中和醫療設備消費相關

他表示，相比之下更看好港股及A股表現，主要是過去一年港股調整不少，今年上升空間會更大，而且估值較歐美企業更為廉宜。「過去一年，不少科技企業大幅調整，目前估值回落至吸引水平。此外，內地公司盈利增長至今仍能維持，加上內地今年有條件執行寬鬆貨幣政策，以提高經濟增長，因此較睇好港股及A股表現。」

板塊方面，他表示投資者可以留意碳中和相關行業，目前內地正進行綠色經濟轉型，以達至2060年碳中和目標，並帶動各行各業的投資機遇，包括電動車及相關電池生產行業，而中美兩地持續推廣電動車，滲透率將會持續上升，尤其是內地會有更強增長動力。與碳中和關係密切的再生能源行業，亦是綠色經濟轉型下帶來的一個重要投資機遇。

此外，內地許多龍頭企業都推行醫療護理科技化，當中設備供應相關企業會有很大增長潛力。現時，市場不少醫療公司開始透過智能技術治療重症人士，如治療心臟疾病，相信醫療與科技結合會為行業帶來更大增長動力。

昔日內地公布對醫療器械實施限價政策，加上去年對各行各業收緊監管政策都令股市動盪，Chris認為，昔日內地對醫藥、互聯網等多個行業的監管政策，的確令行業估值受壓，但長遠而言，有助促進企業根基穩健、行業滲透率增加。經過去年監管政策帶來的調整，預期企業帶來更大反彈，因此現時是趁低吸納的入市好時機。

最後，他又看好消費行業，除了一般零售消費，隨着中國經濟增長，國民對高端消費需求更高，加上消費趨向數碼化，進一步帶動內地電子商貿等企業。他續稱，傳統生活必須消費企業龍頭，包括奶製品、調味、零食行業都可以受惠消費升級過程。

通脹病毒供應鏈 經濟三大風險

與往年一樣，今年投資市場仍充斥許多風險，首先是通脹問題，一月份美國消費物價指數（CPI）按年增長7.5%，當中勞工薪酬上升接近6%，通脹有可能誘發成熟市場加快加息步伐，影響股票估值。其次變種病毒Omicron在美國、香港依然一發不可收拾，疫情將會影響經濟重啟步伐，而環球各國不同的防疫措施，都會影響各地供應鏈。最後，目前供應鏈問題雖然比疫情初期改善，不過昔日硬件及半導體供應短缺造成的壓力，拖慢整體經濟增長步伐，以上3個是今年投資者需要特別留意的風險因素。

市場上可供選擇的基金產品五花八門，當中如何挑選有良好回報表現的基金呢？Chris表示，在選擇基金時，最重要是了解基金公司背景及往績，例如過往投資表現、蒐集資料能力、管理資產規模、公司分析研究部人數等，這些數據都反映基金公司的實力。此外，要留意基金表現，由於基金是中長線投資產品，因此投資者最好專注基金3至5年回報表現，以了解基金在不同經濟周期能力，舉例來說，倘若市况理想，基金能否跑贏基準指數呢？倘若市况欠佳，基金能否持續取得良好表現，或減少虧損呢？

總括而言，投資者先要了解自己個人可承擔風險能力，其次選擇投資市場及行業，再翻查基金公司實力及表現，就可以選擇到適合自己的基金產品。他表示，許多投資者購買基金前都會為自己定立投資目標，例如希望可以得到一倍的投資，以作教育基金或退休之用，當回報到達目標時才會選擇獲利。

投資者年輕化 加強網上平台服務

過去兩年，新冠疫情導致市况調整，更多投資者考慮趁低吸納，Chris表示，看到投資者有年輕化趨勢。因此，一年前已經將門市投資服務轉為網上平台，如在摩根資產管理開設投資戶口，當中有超過80隻不同類型的基金可供選擇，投資者可以選擇一次過買入或月供計劃，月供計劃方面，投資者可以自由選擇供款日期、供款年期。另為進一步吸客，未來公司會有更多推廣活動，包括佣金豁免等。

黃清瑤 明報記者

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