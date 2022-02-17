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大灣區「灣區三年」專題：中銀：北向通多年輕人 南向通九成新客

【明報專訊】中銀（香港）個人金融及財富管理部總經理陳文表示，去年10月啟動的跨境理財通是公司其中一個業務重點，中銀香港在南、北向通的開戶數量，一直保持市場領先地位。過去3個月數據顯示，北向通客戶較多為年輕人及資產淨值較高，南向通則接近九成都是全新客戶，反映產品具頗大吸引力。此外，無論是南北向通客戶，都偏好於投資人民幣產品，北向通有接近八成客戶都是購買理財產品，包括人幣存款、短年期及低門檻的固定收益產品；南向通客戶則偏好中低風險的股債混合基金。他表示，目前中銀香港提供超過100隻基金，未來會持續豐富產品內容，以配合市場氣氛及變化。

兩地均偏好投資人民幣產品

根據中國人民銀行廣州分行的數據顯示，2021年12月跨境理財通新增開戶人數及交易金額，均較11月下降，陳文解釋，跨境理財通推出初期已醞釀一定需求，因此10月時開戶數量較多。雖然近日開戶數量投資減少，但看到仍有持續需求，數字上仍錄得增長，只是增長略放緩，不應將近日數字與10月時比較。

「理財通是全新體制，無論市場或客戶都需要時間理解，加上近日市况走勢波動，都影響投資者資金調配。」陳文續稱，近日投資數字亦反映理財通自主度較大，客戶以按個人投資節奏、對市場判斷再作投放。對於開戶及投資數字下降，香港有不少銀行及企業都希望監管機構可以降低監管門檻，陳文表示，早前監管機構作出優化，包括向香港銀行公會澄清，讓內地客戶在開立理財通後檢視產品清單，大大減少銀行憂慮。

此外，不少理財通的零售投資者都是首次跨境投資，因此中銀香港向有關當局建議，可進一步優化便利開戶配套、客戶開戶流程改善、投資產品選擇風險、題材進一步放寬。他透露，建議已獲當局積極回應，並相信理財通會在未來幾年越趨成熟，產品會持續推進及完善。

推多類服務 助港人融入灣區生活圈

跨境理財通是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的一部分，回望過去3年，陳文表示，中銀香港推出多類服務配合居民需求，協助加快融入大灣區生活圈。

首先，內地多年前已使用無現金支付，採用不同平台的電子錢包。港人要申請使用，必須持有內地銀行戶口才可以綁定這些電子工具。中銀香港在2019年3月推出「大灣區開户易」服務，是全香港唯一一家足不出港，就可以開立內地銀行帳戶的企業。在港成功開立戶口後，就可以綁定內地主流電子支付平台。

其次，陳文表示看到不少港人熱中於在大灣區城市包括中山、珠海及肇慶等地置業，故推出「大灣區置業易」服務。「昔日，港人如要在內地置業，必須在內地銀行辦理手續，目前中銀香港與內地發展商合作，利用香港按揭手續辦理內地樓宇按揭，並可以用港元供款。」其他手續如辦理房產證等程序，中銀香港會與內地中國銀行進一步簡化手續。

陳文特別提到，不少在港工作的內地人，需要將薪金匯款到內地，因此早前推出「薪金直匯」服務。若要將港元匯款自內地，會有8萬元上限的資金限制，若採用薪金直匯服務並完成相關條件審查，就不會再受資金限制。此外，BOC Pay手機應用程式亦可進行貨幣轉換。其他服務包括有協助年輕人前往內地發展的「大灣區青年咭信用卡」。以上多項舉措，都有助港人在生活及經濟層面上迅速融入內地。

[活在灣區]