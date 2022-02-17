SPAC申上市 阿里前高層任發起人

根據初步文件，三名發起人衛哲、DealGlobe和樓立樞透過分別持有40%、40%及20%權益的一家私人公司持有九成B類股，餘下一成B類股份由創富融資持有。

計劃集資收購智能汽車技術

Vision Deal重點關注專門從事智能汽車技術；或具備供應鏈及跨境電商能力，從內地消費升級趨勢中受益的中資企業。

翻查資料，衛哲由2006年加入阿里，出任集團資深副總裁，負責企業電子商務；更是阿里2007年第一次在港上市的推手之一。至2011年，阿里B2B公司宣布有約0.8%或1107名內地供應商因涉嫌欺詐被終止服務，衛哲為此引咎辭職，數月後成立嘉御基金，專攻內地互聯網行業賦能的新渠道、B2B平台、服務、產品等。截至2021年12月31日，該基金資產管理規模相當於22億美元（約171.6億港元）。