moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

SPAC申上市 阿里前高層任發起人

標籤：經濟

【明報專訊】特殊目的收購公司（SPAC）Vision Deal HK Acquisition向港交所（0388）遞交上市申請，計劃集資收購智能汽車技術，具備供應鏈和跨境電商能力中資企業。資料顯示，公司發起人包括阿里巴巴網絡（已退市）前首席執行官、嘉御基金創辦人衛哲、DealGlobe、高瓴資本前投資經理樓立樞及創富融資。花旗及海通國際為聯席保薦人。

根據初步文件，三名發起人衛哲、DealGlobe和樓立樞透過分別持有40%、40%及20%權益的一家私人公司持有九成B類股，餘下一成B類股份由創富融資持有。

計劃集資收購智能汽車技術

Vision Deal重點關注專門從事智能汽車技術；或具備供應鏈及跨境電商能力，從內地消費升級趨勢中受益的中資企業。

翻查資料，衛哲由2006年加入阿里，出任集團資深副總裁，負責企業電子商務；更是阿里2007年第一次在港上市的推手之一。至2011年，阿里B2B公司宣布有約0.8%或1107名內地供應商因涉嫌欺詐被終止服務，衛哲為此引咎辭職，數月後成立嘉御基金，專攻內地互聯網行業賦能的新渠道、B2B平台、服務、產品等。截至2021年12月31日，該基金資產管理規模相當於22億美元（約171.6億港元）。