內地通脹PPI增速齊放緩 分析：為貨幣政策進一步放寬提供空間

疫下春節消費不旺 豬肉價重挫42%

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，上月各地區各部門持續做好春節前重要民生商品市場供應，CPI總體平穩。CPI按年升幅較上月收窄0.6個百分點，按各類商品及服務劃分，畜肉類為影響CPI跌幅最大的類別，畜肉類價格按年跌25.6%，影響CPI下降1.11個百分點。當中，豬肉價格下降41.6%，令CPI下降0.96個百分點；其次食品煙酒類價格按年跌1.8%，影響CPI減0.52個百分點。鮮菜價格跌4.1%，影響CPI下降0.10個百分點。

據路透社引述德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指出，CPI按月0.4%的升幅，遠低於正常春節假期前的水平，說明今年春節消費受到疫情很大的衝擊，整體消費疲軟是目前中國經濟一個比較顯著現象。

PPI 升幅按月收窄1.2個百分點。其中，生產資料價格按年升11.8%，升幅回落1.6個百分點；生活資料價格上升0.8%，升幅回落0.2個百分點。主要行業中，煤炭開採和洗選業上升51.3%，升幅大幅回落15.5個百分點；石油和天然氣開採業上升38.2%，回落7.4個百分點。董莉娟表示，煤炭、鋼材等行業價格走低，帶動工業品價格整體繼續回落。

分析：內需疲軟 政策要更具支援性

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威表示，兩個指數回落，低通脹反映內需經濟疲軟，地產處在下行週期，疊加多城散發疫情，導致經濟活動受阻。宏觀政策需要更具支援性，而且政策效應傳遞到實體經濟亦需要時間。通脹下行為進一步政策寬鬆打開空間，預計未來數月有更多寬鬆政策出台，包括降準和進一步下調政策利率等。

明報記者 陳麗歡