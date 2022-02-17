永利澳門上季蝕逾2億美元 撇除撥備 近收支平衡

明報記者 陳偉燊

大行普遍認為永利澳門的第四季度業績低於預期，不過其股價與一眾濠賭股一樣跑贏大市，全日升6.31%。摩根士丹利指出，就算撇除撥備因素，永利澳門第四季度表現仍然低於其預期的3600萬美元EBITDA及市場共識的1900萬美元水平。

管理層：貴賓廳撥備不太影響未來業務

季內永利澳門及永利皇宮的經營虧損分別為6200萬美元及6300萬美元，均按年大增。純娛樂場業務的季內收益按年減少16.31%至2.43億美元。澳門業務的貴賓博彩賭枱只餘161張，按年減少32張；贏額共5523.8萬美元，按年大減50%。相比中場賭枱數目475張，按年增加14張，贏額按年跌11.62%至2.26億美元。

Craig Billings表示，貴賓廳客戶已轉移至高端中場及直營客戶計劃，撇除貴賓廳相關撥備，幾乎收支平衡，而且貴賓廳的撥備已經不太影響到業務的未來發展。農曆新年期間，其直營客戶計劃按年錄得1.75倍增長，僅比2019年農曆新年檔期減少12%，並且有顯著的新客戶加盟。中場賭枱下注按年錄得34%增長，相當於2019年農曆年期間的60%。

另外，永利度假村高級副總裁Vincent Zahn補充，澳門業務撥備額為2400萬美元，並擁有17億美元流動資金，在強勁的需求回流之前，會盡量明智地去投入資本開支，料今年核心維修開支只有6000萬至8000萬美元。

此外，永利度假村將以17億美元（132.61億港元）現金代價，出售波士頓的Encore Boston Harbour予全球十大房託之一的Realty Income，並訂立30年售後租回協議，料於第四季完成交易。

永利度假村17億美元售波士頓項目

Craig Billings稱，此舉可提供長期資本推動業務增長，用於提升波士頓物業及調動資源到阿聯酋投資，並且有助減債。