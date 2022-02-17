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富達推退休後強積金基金

標籤：經濟

【明報專訊】富達公布推出退休後強積金基金「退休易」，為股債混合基金，主要目標為65歲以上退休人士及準備在短期內退休的人士。基金集中投資於波動性較低的資產，債券最多可配置90%，環球股票最多可配置50%。65歲以下成員的管理費為1.2%，65歲以上的管理費為1.1%。

不特定派息 集中投資波動性較低資產

同業宏利早在2020年亦推出MPF退休後基金，基金每月向成員派息。富達的基金沒特定派息，富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，其基金設計有所不同，採取累積單位運作，回報反映在基金價格，而非特定派息。該行設有強積金網上提取平台，符合退休條件的成員，可設定每月、每季或每年的提取周期，提取金額可自行設定。

政府去年底公布擬修例將中國國債納入MPF可投資範圍，富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恒表示，中國國債利息高於其他主權債，該基金將納入投資選擇。美聯儲或加快加息，簡立恒指這時期股票比重會減少，亦會選擇金融股、穩定資產公司等加息下受惠的公司。簡立恒稱，因為退休後投資不希望過於波動，因此股票配置會較債券為低，相對退休前的混合資產基金配置較多中港市場，該基金會偏向環球股票和大型企業，因為有較多派息穩定公司，而波幅也相對低。