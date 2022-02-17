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理想汽車奪重慶地 或設生產基地

標籤：經濟

【明報專訊】內地新能源車廠頻頻有新發展，理想汽車（2015）據稱擬設第三個生產基地。內媒引述重慶市公共資源交易監督網顯示，理想全資子公司「車之渝汽車工業」上月27日以4.31億元（人民幣‧下同）奪該市兩江新區水土組團A分區A16-8地皮，使用產業類別為交通運輸設備製造。

分析認為，理想汽車或研究於重慶設生產基地；惟理想對報道不予置評。

另一方面，根據內地企業信息查詢平台天眼查顯示，小鵬汽車（9868）於上海成立新公司「上海鵬煦汽車銷售服務」，經營範圍包括新能源汽車換電設施銷售、廢舊動力蓄電池回收及梯次利用等。該公司由小鵬全資控股，法定代表人李初旭，註冊資本500萬元。

小鵬汽車滬設新公司 或拓「換電業務」

被問及開拓「換電業務」的計劃，小鵬回應內媒表示「沒有這方面信息」，更透露公司一直在做超級充電站網絡，「至少目前規劃的車型沒提及到可換電的信息，內部也從沒聽到過有這方面的討論。」翻查資料，小鵬去年曾在揭陽、廣州等地方成立新公司，其經營範圍均包括新能源汽車換電設備銷售。

長城汽車昨急漲近7%

電動車股集體走強，長城汽車（2333）昨急漲6.99%，收報20.2元。小鵬全日升6.84%，收報156.2元。理想收升3.37%，比亞迪（1211）升2.57%，吉利汽車（0175）升2.27%。