迪士尼委資深高層制定元宇宙發展策略

迪士尼行政總裁包正博（Bob Chapek）向員工發出的備忘指出，近100年來，迪士尼通過技術，以更深入、更有影響力的方式，將迪士尼故事引入生活，如今迪士尼有機會將這些「迪士尼宇宙」聯繫起來，並為觀眾如何體驗及參與迪士尼的故事創作，計劃引入元宇宙這種新模式，也是迪士尼「追求卓越故事敘述、創新和消費者體驗的完美空間」，而懷特將帶領團隊建立相關發展策略。

迪士尼未具體披露發展大計。分析認為，迪士尼擁有大量故事創作的版權（IP），並將其用於主題樂園、影視節目及視頻遊戲等，不難想像迪士尼或將這些元素引入虛實結合元宇宙世界。

不過，有「元宇宙第一股」之稱的網上遊戲開發平台Roblox（美：RBLX），昨日公布第四季收入及盈利遜預期，每股虧損25美仙，虧損幅度較預期大。雖然其平台上季每天吸引超過4900萬人使用，按年增長33%，但周二盤後股價挫15%，早段股價挫25%

Meta付7.2億換私隱訴訟和解

此外，facebook母企Meta（美：FB）同意支付9000萬美元（約7.2億港元），換取一宗長達10年的私隱訴訟和解。該訴訟指控Meta，在用戶退出facebook網站後，仍繼續以cookies等追蹤其網上活動。和解建議已提交美國加州聖何塞的地方法院，等候法官審批。倘獲批准，這將是歷來十大數據私隱集體訴訟和解案之一。

（綜合報道）

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