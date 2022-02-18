moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

總商會劈GDP預測 籲防企業倒閉 料今年經濟增長僅1.2% 倡寬稅派消費券等紓困

【明報專訊】疫情重挫經濟，市場普遍預期下周出爐的《財政預算案》將推出相應支援措拖。香港總商會早前向政府提出一系列政策建議，包括加強政府財政支援、推出新一輪消費券等即時紓困措施，但因應嚴峻疫情，總商會建議政府應加碼4方面的支援措施，包括派發消費券及支援中小企等，避免企業倒閉，並進一步下調今年經濟預測，最新估算全年實質增長僅1.2%，比去年12月份預測的2.8%削減逾半。

明報記者 周綺琪

總商會最新修訂今年經濟預測，包括將全年實質經濟增長由去年12月預測的2.8%，減少1.6個百分點至1.2%；零售銷售總額更由去年12月預測的上漲5%，轉為預計按年下跌2%；另今年底失業率則較原本預期的3.7%，上調至4.8%。至於整體通脹率由去年底預估的2.2%，微調至2%；商品出口增長預測同樣輕微下調至6%（見圖）。

王冬勝：非行行可遙距工作 政府須訂對策

總商會主席王冬勝表示，變種病毒Omicron無可避免將延遲通關，令企業回復常態之路變得更崎嶇。他續稱，儘管部分企業能夠以遙距工作模式經營，但並非所有企業都適合，倘若嚴厲的社交距離規定延長實施，接觸密集型行業所受影響將尤其嚴重，因此希望政府能盡快制訂對策。

此前，總商會已就新一年《財政預算案》向財政司長提交建議書，涉及多項防疫抗疫即時紓困和提升長遠競爭力等建議。短期措施包括加強政府支援措拖，如推出專為特定行業而設、規模較小的保就業計劃；檢討中小企融資擔保計劃等。該會亦建議派發至少4000元消費券，並將領取資格放寬至所有永久居民，不設年齡限制。

其他即時紓困措拖方面，總商會建議政府推出一筆過寬減2021/2022課稅年度百分百的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅；另當局應引入虧損轉回安排，即企業在限定時間內錄得的虧損可提出轉回申請，而虧損轉回上限介乎200萬至300萬元，幫助企業減輕稅務負擔。

稅務學會籲擴稅基 增設消費稅增值稅

另外，香港稅務學會建議，政府下個財年起豁免收取首置人士購買住宅物業的從價印花稅，而條件是買家須是18歲以上香港居民，物業市值不高於800萬元，並須連續3年居住於該物業等。該會又建議政府向每名合資格人士發放新一輪3000元電子消費券，惟由於當局應預留財政儲備應付其他需要，故相關建議額度僅屬市場預期下限。

學會續指，現時政府大部分收入均依賴賣地，屬不理想現象，故該會建議修訂《稅務條例》，包括擴闊稅基；考慮推出消費稅、資本增值稅或差餉累進稅等，以平衡稅收組合。