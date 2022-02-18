報道指花旗6高層調星洲 發言人：部分員工不正確

報道稱，花旗亞太區股票業務負責人Lee McQueen及一些董事總經理將遷至新加坡。此前花旗股票衍生品分銷部門負責人Sue Lee已經遷離香港。他們表示，另有四五名董事也在討論調往新加坡，其中包括亞太期貨執行部門負責人Kevin Zolkiewicz、專注於機構金融的Rob McVie，以及股票執行顧問業務負責人Abhishek Choudhary。花旗駐港發言人回應彭博稱，公司盡量靈活配合，支持因家庭或客戶原因而希望搬遷的員工。

前員工：移民潮等令證監流失12%人員

此外，彭博社又引述證監會前員工稱，員工移民等因素導致公司人才流失，去年有12%的員工離開，當中包括25%的初級專業人才，餘下員工被迫每天工作12小時以應付工作量。證監會本月呈交予立法會的預算中，要求在凍結漲薪一年後批准提高工資待遇，並直言若沒有足夠人手和匹配適當組合，證監會將無法履行推動香港作為國際金融中心的各項舉措。報道又指，政府官員雖堅稱香港仍是充滿活力的國際中心，惟證監會的憂慮與一些商業機構對人才外流和海外招聘困難的擔心同出一轍。