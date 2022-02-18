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零售協會商戶調查：一半業主堅拒減租

【明報專訊】本港疫情持續惡化，政府早前再度收緊防疫措施，本地零售市場步入寒冬。香港零售管理協會（下稱零售協會）主席謝邱安儀昨日再度敦促政府及業主即時向商戶提供支援，惟據該會本周新一輪調查，有七成受訪公司表示，目前仍未收到業主任何租金支援；另有一半公司更稱，業主態度「強硬」，不願提供支援。

零售協會於2月14日至16日，就第五波疫情影響向22間公司進行訪問，有七成受訪公司表示於2月10日至16日，即政府第二次收緊防疫措施後首周，生意額按周下跌最多20%；更有公司稱跌幅高達60%。至於剛過去的農曆新年假期，有八成受訪公司指生意與去年同期比較錄得跌幅，其中有四成跌幅達40%；而與2019年比較，有九成受訪公司稱生意額跌幅更高見八成。

店舖減租方面，有七成受訪公司表示，目前仍未收到業主任何租金支援；另有一半公司更稱業主態度強硬。謝邱安儀表示，第五波疫情可謂有史以來最嚴峻，本港零售銷售數字或會重返2020年低迷水平。她續稱，儘管過去零售銷售額曾錄反彈，但「一日零遊客，零售業一日都講唔上復蘇」，故其間所錄得的盈利僅杯水車薪。

疫苗通行證實施初期 生意額料跌60%

此外，因應疫苗通行證實施，有四成受訪公司預期，未來兩星期生意額跌幅將高達60%。另有七成受訪公司認為，上述措施實行或導致商場店舖人流及生意額下跌一半或更多；而有八成受訪公司預期，限制措施下街舖人流及生意額將同告下跌，但跌幅會較商場舖少。

百佳超級市場董事總經理任良安稱，按政府向零售商發放最新的指引文件，許多條款包括執法責任仍未能釐清，商戶將與當局商討細節，但絕對會配合政府政策執行。