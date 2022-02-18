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渣打上季港利潤大跌 內地見紅 整體業績遜預期 倫敦股價先插後反彈

標籤：經濟

【明報專訊】環球經濟復蘇且加息預期下，市場對金融股的業績有較高期望，渣打（2888）昨日公布去年稅前基本溢利38.96億美元，按年增61%，稅前法定溢利飈近1.2倍。然而業績仍遜預期，而且去年第四季香港及內地市場表現按年轉弱，香港稅前基本溢利更在旗下各市場之中失去龍頭地位。集團在港股價昨績後跌逾2%，倫敦股價先插後反彈，至昨晚深夜較港收市反彈2%。該行宣布末期息每股9美仙，全年12美仙，按年多三分之一，且即將展開7.5億美元股份回購。

明報記者 胡學能

亞洲業務上季突轉蝕5000萬美元，表現較差的是香港及內地市場。季內香港經營收入7.5億美元，按年跌逾7%，有2.05億美元信貸減值，按年飈近20倍，致稅前溢利大跌逾87%至3000萬美元；內地市場信貸減值2100萬美元，其他減值更錄3.01億美元規模，減值主要是在渤海銀行（9668）的投資，亦因而令內地業務轉虧。

內地因渤海銀行大額減值

渣打集團亞洲區行政總裁洪丕正回應上季中港溢利倒退時表示，上季整體息差由首季降至低位水平，當中香港息差影響最大，而內地第四季市場氣氛及房地產市况，令融資活動減少，該行上季作了一個總年結撥備，令第四季表現欠佳。

高盛表示，渣打上季撥備高於預期，主要是對渤海銀行的投資減值，但管理層將5%至7%增長的中期指引水平提升到8%至10%、承諾將成本與收入比率定在60%左右等（見另稿），都是強烈正面信息。

渣打財務總監（CFO）賀方德預期，加息帶來若干支持的機會愈來愈高，這應有助支持邊際利潤。他預期減值將由去年的異常低位緩慢上升，料中期風險成本將處於30至35個基點的正常水平，略為低於先前35至40個基點的中期指引。他又指渣打股價偏低，較佳做法是在回購上有好的比例，未來3年也會每年增加股息。

CFO：未來3年逐年增股息

集團上季稅前法定虧損約2億美元，按年減虧54%，經營收入季內錄得逾33億美元，增6%，經營開支按年少1%至逾30億美元，淨息差1.19厘。

去年集團稅前法定溢利33.47億美元，大增1.19倍。全年淨利息收入近68億美元，跌2%，其他收入則約79億美元，按年持平，經營開支逾109億美元，升3%，信貸減值2.54億美元，按年縮減89%。全年淨息差1.21厘，較前年降10個基點。截至去年底，普通股權一級資本比率（CET1）14.1%，按年跌28個基點。