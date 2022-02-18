小型券商掀結業潮 證監關注客戶保障

未來一星期將發指引

陳柏楠稱，由於當局注意到近兩、三年有為數不少的小規模證券商，甚至一人打理的證券經紀陸續結業，有些證券商與所屬的母公司甚至乎「斷纜」，導致業務上無以為繼，因此當局已關注是否需要要求母公司提供保證或擔保，甚至研究更佳的方法，確保在這些券商的客戶權益，更能獲得保障，最終能夠順利取回戶口內的證券及現金。當局有意在未來一個多星期，發出通函給予指引，確定最終安排。

證券業協會主席李惟宏本周二曾經表示，過去4年有超過80家券商結業，反映券商面對一定的經營困難。他提到，有不少會員是港交所（0388）參與者，當中代表中小型證券行的C組經紀行尤其面對很大挑戰，包括去年股票印花稅上調、新增財匯局交易徵費致交易成本上升等。

昨日在會上亦有業界關心到香港一旦需要封城防疫，會否影響到業務的可持續性。陳柏楠指出，據會上各方與當局討論的內容理解，現時圍封只涉及住宅，並不涉及商廈，因此不致擔心到需要封城，反而監管機構關注到，業界能否讓員工遠距離工作，並確保業務持續運作，盡量減少感染。