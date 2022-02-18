moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

小型券商掀結業潮 證監關注客戶保障

【明報專訊】證監會與證券業界的多個會方代表，昨午至傍晚召開線上會議，當中議題內容包括商討應對破境性事件（Disruptive Events）。此前市場預期這或與香港在防疫方面「封城」有關，但是有份與會的證券商協會主席陳柏楠回應本報查詢時表示，會上所討論的應對破境性事件，其實是與近年有較多小規模經紀同業陸續結業有關。當局擬在未來一個多星期左右，發出通函給予指引，期望當證券商結業時確保客戶權益，取回戶口內的證券及資金。

未來一星期將發指引

陳柏楠稱，由於當局注意到近兩、三年有為數不少的小規模證券商，甚至一人打理的證券經紀陸續結業，有些證券商與所屬的母公司甚至乎「斷纜」，導致業務上無以為繼，因此當局已關注是否需要要求母公司提供保證或擔保，甚至研究更佳的方法，確保在這些券商的客戶權益，更能獲得保障，最終能夠順利取回戶口內的證券及現金。當局有意在未來一個多星期，發出通函給予指引，確定最終安排。

證券業協會主席李惟宏本周二曾經表示，過去4年有超過80家券商結業，反映券商面對一定的經營困難。他提到，有不少會員是港交所（0388）參與者，當中代表中小型證券行的C組經紀行尤其面對很大挑戰，包括去年股票印花稅上調、新增財匯局交易徵費致交易成本上升等。

昨日在會上亦有業界關心到香港一旦需要封城防疫，會否影響到業務的可持續性。陳柏楠指出，據會上各方與當局討論的內容理解，現時圍封只涉及住宅，並不涉及商廈，因此不致擔心到需要封城，反而監管機構關注到，業界能否讓員工遠距離工作，並確保業務持續運作，盡量減少感染。