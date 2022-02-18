迪士尼開發住宅區 故事融入生活

為「永遠不想離開樂園」粉絲而建

迪士尼的宣傳片形容，想像一個充滿活力的社區，擁有小鎮的溫暖和魅力，並有度假村的美麗環境。社區內的每個元素，都沉浸在迪士尼的故事中，居民將成為故事的參與者。

首個「迪士尼故事生活」社區選址位於加州科切拉谷（Coachella Valley）Rancho Mirage，當地正是迪士尼創辦人華特迪士尼（Walt Disney）故居所在。

雖然迪士尼為這地產項目宣傳，但交由第三方建造和銷售。這個名為「Cotino」的項目，將由專門從事豪華社區規劃的DMB開發公司（DMB Development）建設，整個社區的1900家別墅、房屋及單位，將圍繞湖畔興建。部分住宅將預留給55歲及以上人士。

社區內設各式餐飲、娛樂設施。居民可申請成為社區俱樂部會員，享用海濱會所、會員專用的海灘區，並可參加迪士尼的娛樂活動。樓價及會員費的價格尚待公布。迪士尼將研究在美國其他地區推出住宅社區計劃。

（綜合報道）

[國際金融]