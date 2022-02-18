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Victoria House吸港客 200餘萬上車

【明報專訊】天爵國際物業（Swan Knights）在香港代理曼徹斯特住宅項目Victoria House首度在港發售，售價19.2萬英鎊（約204萬港元）起。項目位於曼徹斯特市中心地段Great Ancoats Street，是曼徹斯特著名中心商業區，加上鄰近2號高鐵站，預期項目租金回報率可達6厘。

Victoria House樓高25層，提供1房、2房及3房複式戶型，合共177個單位，面積由401至1625平方呎不等。所有單位均附送高級廚房浴室品牌設備和全屋現代化裝修，發展商提供10年的大廈專業保修。Victoria House預計於2024年第二季度竣工，土地使用權長達250年。鄰近亦有醫院、中小學及4間大學，包括世界排名第27位的曼徹斯特大學（University of Manchester）。

提供1房至3房複式戶型

Swan Knights董事總經理陳嬿淇指出，曼城是英國政府重點發展城市，吸引了不少年輕白領到此發展，帶動了當地的房地產市場。曼城所在的英國西北地區的樓價和租金增長在過去一年分別有8.8%及6%的增長，遠超倫敦及其他英國城市。Victoria House附近的高鐵第二階段（High Speed 2-HS2）項目發展得如火如荼，落成後曼城將成為連接倫敦和北部地區HS2路線的重要部分，有望創造大量就業機會和帶動人口流動，令附近地段吸引力倍增。

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