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外賣面臨降費 美團應聲挫15% 銀保監籲防範元宇宙 監管陰霾重臨

標籤：經濟

【明報專訊】市場原以為內地的監管風暴已過了最壞時刻，但國家發改委昨日突然提出要降低外賣平台收取的服務費，令市場措手不及，外賣巨頭美團（3690）股價因而急挫15%。發改委昨連同財政部、市監總局等多個部門，印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》通知，其中就餐飲業提出紓困扶持措施，要求引導外賣等互聯網平台企業下調服務費，降低相關餐飲企業經營成本。主營外賣業務的美團對政策措施沒有回應，其股價午後急瀉，全日收跌近一成半。中銀保監突撰文指要防範元宇宙，更令一眾科技股轉跌。

明報記者 蔡穎霖

發改委解釋，政策背景是服務業行業仍然運行艱難，普遍面臨消費市場萎縮、經營成本上升、人工租金上漲、防疫開支增加、平台佣金高企、融資難融資貴等問題。文件指出，向服務業、餐飲業、零售業、旅遊業和運輸業等提出助企紓困扶持政策措施。除了降低服務費標準，當局建議外賣平台對位於疫情中高風險地區的餐飲企業，給予階段性的商戶服務費優惠；同時鼓勵融資擔保機構為中小微企提供融資增信支持，也鼓勵保險機構優化產品和服務，提升理賠效率，提高對餐飲企業的保障程度。

發改委：政策為扶助服務業

美團昨天早段走勢已疲軟，午後更受消息影響急現沽壓，低見182元為52周低，全日跌幅收窄至14.9%，報188元。持有餓了麼的阿里巴巴（9988）亦倒跌2.8%（表1）。

去年改革佣金制 仍被批過高

美團外賣抽佣比例高，一直是行業輿論焦點。2019年曾有文章指出，美團的平台服務費最高佔餐廳營業額26%。面對近年不少餐飲協會要求降低佣金，美團去年5月將抽佣方式改為「的士跳表」般的做法，將服務費劃分成為距離、價格和時段3個部分，並按距離的遠近和價格的高低收費，但仍被指抽佣多。據美團的招股書及近年年報，早年其外賣業務的佣金增長相當高速，但近年增速已與整體外賣交易金額相若（見圖）。

事實上，美團近年早已「兩面被夾擊」，一方面被斥抽佣比例高，另一方面又指榨取騎手福利。去年7月，中央曾發文對保障外賣送餐員正當權益提出全方位要求，矛頭直指美團和餓了麼。

餐飲外賣業務重心 臨兩面夾擊

被多方夾擊的餐飲外賣業務，目前仍是美團的重心業務之一，也是收入貢獻最多的一環（表2），不過2021年第三季的經營溢利只佔收入3.3%，相反到店、酒店及旅遊業務的賺錢能力更強。雖然預期外賣業務的表現轉強，但美團董事長兼首席執行官王興早前在業績會上已預料，整體餐飲業在未來數個季度的增長會放緩，對餐飲外賣的需求亦會減弱。