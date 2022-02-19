元宇宙概念股受壓 嗶哩嗶哩快手挫半成

銀保監籲提防虛擬房地產圈錢

銀保監指出，有不法分子綑綁「元宇宙」概念，宣稱「邊玩遊戲邊賺錢」、「投資周期短、收益高」，認為此類遊戲具有較強迷惑性，存在捲款跑路等風險；也要留意有不法分子利用元宇宙熱點概念渲染虛擬房地產價格上漲預期，人為營造搶購假象，引誘進場囤積買賣，須警惕此類投機炒作風險。

當局表示，有不法分子號稱所發虛擬幣為未來「元宇宙通行貨幣」，誘導公眾購買投資，此類「虛擬貨幣」往往是不法分子自發的空氣幣，主要通過操縱價格、設置提現門檻等幕後手段非法獲利，提示社會公眾增強風險防範意識和識別能力，慎防上當受騙。