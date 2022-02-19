恒指插465點 ATM佔346點

【明報專訊】國家發改委促外賣平台降費與中銀保監有關元宇宙言論令相關科技股下挫，拖累恒指昨跌465點或1.88%，收報24,327點，當中「ATM」共拖低恒指346點。北水昨錄得淨流出31.49億元，是近半年來最大單日淨流出。昨晚9時51分，恒指即月夜期報24,312點，低水16點。