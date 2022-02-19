農夫山泉終染藍 聯想三度晉身藍籌

藍籌股年中難達80隻目標

恒指公司在去年初曾經表示，目標在今年中把恒指成分股數目增至約80隻。不過，今次季檢後成分股數目仍為66隻，若要達到上述目標，意味下次季檢將要淨增14隻藍籌股之多，因此能夠達標的機會甚微。

今次的藍籌新貴當中，農夫山泉於2020年9月掛牌，當時公開發售凍資逾6000億元，是當時的凍資王，上市後亦一直是「染藍」熱門。由於上市後市值龐大，集團創辦人鍾睒睒於去年被內地「胡潤百富榜」列為中國首富。截至昨日收市，農夫山泉市值為2411億元。恒指公司料其納入後權重為0.69%，以截至上月底與恒指掛鈎的交易所買賣產品的資產管理約223.4億美元計算，料該股吸約12億元被動資金，是其昨日成交金額的4.6倍。

內房爆債務危機 恒大物業被剔出

聯想則是恒生指數的常客，多次進出藍籌股行列，對上一次被剔除是2018年，今次已是第三度染藍。由於新冠疫情令在家辦公成為常態，以致全球對個人電腦產品的需求大增，聯想近年再受基金投資者青睞，2020及2021年股價分別上升四成及22.4%，截至昨日收市，市值為1028億元。是次染藍估計吸納約8億元被動資金買入。

商湯上市個多月成科指新貴

國指則一進一出，新納入信義光能（0968），它早前已率先獲納入恒指。另外，恒大物業（6666）被剔出國指。恒大物業在去年6月才被納入國指，但去年下年半內房行業爆發債務危機，該股自被宣布納入指數後，至昨日股價已累跌78%，最後只9個月便被剔出國指。

科指三進三出，新加入商湯（0020）、理想汽車（2015）及小鵬汽車（9868）；剔出同程旅行（0780）、微盟（2013）及汽車之家（2518）。商湯在去年12月底才在港上市，僅掛牌一個多月便被納入科指，而且權重達3.94%，估計被動資金淨買入達18.32億元，是其昨日成交金額的10倍。截至1月31日，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約457億美元。與恒指、國指和科指掛鈎的交易所買賣產品的資產管理分別約223.4億、40.7億和59.6億美元。