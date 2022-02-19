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核數師未識別重複減值 財匯局轉介會計師公會

【明報專訊】財匯局公布，一家上市公司的核數師未能識別在2014年已完全減值的應收款項減值損失，並在隔年的財務報表中「循環再用」，導致公司虧損被誇大。鑑於上述錯報，該核數師亦未有就2016年財務報表發表適當的非無保留意見。財匯局已將該調查報告轉介會計師公會跟進，以決定是否需要採取紀律處分。

該上市公司的一家子公司（下稱子公司A）持有上市公司的前子公司的應收款項，由於應收款項被認為不可收回，上市公司於2014年通過合併調整，就應收款項全部餘額確認減值損失。然而，上市公司在子公司A的2016年個別財務報表中，錯誤地重複確認應收款項減值虧損，並將之併入2016年的綜合財務報表。此外，因將子公司A的財務報表，轉換為上市公司的呈列貨幣而導致的外幣儲備亦相應錯報。

財匯局調查顯示，核數師未能識別與外幣儲備有關的認定層次的重大錯報風險，並適當設計及執行實質程序，以測試可歸因於子公司A的匯兌差額的準確性；以及未能評估與子公司A財務報表有關的合併調整換算是否適當和準確。不過其後，上市公司重新發布了2016年經調整財務報表，以更正上述錯報。財匯局表示，有關個案由監管機構於2017年9月及2018年5月轉介，該局隨後於2018年9月展開調查。