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Hermès：今年產品平均加價3.5%

【明報專訊】新冠疫情下製造、運輸等成本急升，多個奢侈品牌爆發加價潮。行業龍頭之一愛馬仕（Hermès）昨日公布，受生產數量限制，上季銷售額按年增加11%，略低於市場預期；而去年全年仍按年多賺近八成。集團同時宣布，今年全球產品將平均加價3.5%，較以往每年加價1.5%的幅度有所上調。

受制生產量 上季銷售略遜預期

截至去年12月底止，愛馬仕去年第四季銷售額錄得23.8億歐元（約211.1億港元），按固定匯率計算，按年上漲11%，差過市場預期增長12%。以產品類別劃分，皮革產品仍為主要收入來源，季內相關銷售額錄10.15億歐元，惟按年跌5.4%，屬唯一錄得跌幅的產品類別；至於手表則為上季升幅最強產品類別，銷售額按年增長39.7%至9500萬歐元。

行政總裁：無意加快產能

愛馬仕行政總裁Axel Dumas稱，集團一向主打人手製作，每個產品均製作需時；儘管生產量抑制上季業績增長，集團亦無意加快產能。他續說，集團今年將提價3.5%，較以往1.5%漲幅有所上調，主要由於歐洲生產成本上升，以及應對匯率波動所致。

總結去年，愛馬仕全年純利達24.45億歐元（約216.87億港元），按年急升76.5%。年內收入錄89.8億歐元，同樣按年增長逾四成。各地區表現方面，去年以美國銷售升勢最為強勁，年內銷售額為14.58億歐元，按年上升56.7%；日本以外的亞太地區貢獻佔集團近半收入，全年銷售額錄得42.51億歐元，按年增長44.6%；歐洲銷售額則按年上漲36.3%至21.4億歐元。

全年多賺77% 美國銷售升勢最強

事實上，據路透社報道，法國巴黎銀行此前已有分析師指，由於成本提升，相關奢侈品牌整體價格將會上調，除了愛馬仕和日前表明會全球加價的LVMH外，巴黎世家（Balenciaga）、Gucci等品牌母企開雲集團（Kering）亦將全面加價。報道又稱，匯豐研究預期，開雲集團去年第四季銷售額將按年增長20%。