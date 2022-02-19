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定業街舊樓項目 宏安地產4.91億沽

【明報專訊】近年積極發展舊樓重建項目的宏安地產（1243）公布，將剛於去年12月以約4.2億元統一業權的牛頭角定業街一個舊樓項目，以約4.91億元售予集團與荷蘭退休基金的存託機構Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool（APG）各持50%股權的合資公司。

宏安地產表示，今次出售物業包括牛頭角定業街12至16號、18至20號、22號及24號的住宅及商業單位，總建築面積約46,000平方呎，部分現有租約將於2023年4月或之前屆滿，每月收取租金合共約80,300元。交易完成後，宏安地產會繼續負責管理並收取管理費，集團表示，未來將重新發展該項目為住宅及商業、或多用途物業再出售。

兩月前統一業權 現帳賺7000萬

翻查資料，宏安地產去年12月統一定業街項目業權，每方呎樓面收購價約9060元，總代價約4.2億元，今次出售意味短短兩個月內，集團不但已完全回本，甚至帳面獲利逾7000萬元。

宏安地產是在去年11月宣布與APG組成合資公司，雙方各自出資約23.34億元，當中宏安透過將手上鴨脷洲大街兩個住宅及商業項目單位、黃大仙多個鳴鳳街雙號數門牌住宅及商業單位，以及黃大仙天虹之家和正鳳樓共4項舊樓重建項目作為種子項目注入合營公司，支付出資代價。