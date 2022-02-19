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「沽空」女股神 3個月賺55% Cathie Wood旗艦ETF同期跌42%

【明報專訊】「科技股女股神」Cathie Wood的旗艦基金方舟創新ETF（ARK Innovation ETF）（美：ARKK）過去一年表現欠佳，一沉百踩，被市場人士視為狙擊對象。塔特爾資本管理公司（Tuttle Capital Management） 自去年11月初推出沽空ARKK的Short Innovation ETF（美：SARK），迄今價值已上漲55%，而ARKK同期跌42%。ARKK午夜前跌近5%。

俄羅斯與烏克蘭的形勢尚未明朗，美股三大指數午夜前下滑，美國10年期國債孳息率回落至1.94厘。烏克蘭議會周四通過一項將加密貨幣合法化的法案，為比特幣等數碼資產的監管和管理制定框架。不過由於地緣政治形勢仍然緊張，比特幣午夜前跌穿4萬美元水平。

烏克蘭允合法化 比特幣仍跌

Cathie Wood周四受訪時，批評塔特爾資本未做任何研究，只是沽空創新企業，認為在美國沽空創新科技公司的做法「荒謬」。塔特爾資本則認為，投資者可透過SARK對大市、創新企業及加息環境表達熊市的觀點，若不能在市場自由選擇，並不符合美國精神。SARK管理的資產規模，已由去年11月成立時約500萬美元，增至2.99億美元。

Cathie Wood強調，其投資組合中的科技公司潛力被嚴重低估，重申其基金被拋售只屬短暫。她認為創新企業已跌至「減價貨區域」（bargain basement territory），給她5年時間，其基金將成為超值的投資組合。

Wood稱旗下投資被低估

憂市場「暫時虧損當永遠」

ARKK今年迄今已下跌26%。由於對利率上升的預期，她重倉的視像會議軟件Zoom（美：ZM）、遠距醫療股Teladoc Health（美：TDOC）及串流媒體設備製造商Roku（美：ROKU），過去一年股價大跌70%。當利率上升，往往會懲罰依賴以低利率借貸、並投資於創新科技的企業。Cathie Wood表示其最大的擔憂，是投資者將一些暫時的虧損，當成永久損失。

堅持不投資成熟大型科技股

她又表示，不會投資於微軟（美：MSFT）這種成熟的大型科技企業。ARKK主要押注於DNA、自動化、機械人和人工智能等前瞻性企業。Roku第四季收入按年增長33%至8.65億美元，不過這按年升幅，遠低於次季的81%及第三季的51%，令市場失望，其股價早段挫27%。

今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）重申支持盡快加息，並在次季開始縮表。同在今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）亦表示，聯儲局需以更快的速度加息及縮表。

摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner的報告預計，聯儲局今年將加息6次，每次四分之一厘。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員目前押注3月加息四分之一厘。

（綜合報道）

[國際金融]