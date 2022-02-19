福特野馬獲薦今年電動車首選

《消費者報告》：Tesla品牌排名跌至23

《消費者報告》的汽車測試高級主管費舍爾（Jake Fisher）稱，野馬Mach-E不僅駕駛起來有趣，且運動感十足，技術非常成熟，駕駛感覺良好，非常寧靜。綜合道路測試、可靠性、車主滿意度及安全性的評分後，Mach-E的整體得分超越過去兩年獲選為電動車「首選」的Model 3。

《消費者報告》稱，根據目前收集到的可靠性數據，野馬Mach-E幾乎沒有問題，在某些方面，尤其是輔助駕駛（hands-free driving）及提示司機提升注意力方面，Mach-E更勝過Model 3。不過《消費者報告》認為， Model 3的長續航力、充電網絡及駕駛表現仍然值得推薦。

特斯拉今年在《消費者報告》的32個主要汽車品牌排名下降了7位，跌至第23位。富士汽車（Subaru）位列第一，其後分別為萬事得（Mazda）、寶馬（BMW）、本田（Honda） 和凌志（Lexus）。

此外，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，由於收到報告，指特斯拉的駕駛輔助系統會無故啟動煞車，正對41.6萬輛特斯拉電動車展開調查。中國國家市場監管總局表示，特斯拉(上海)有限公司決定召回部分國產Model 3和Model Y，共計26047輛，原因是其擋風玻璃除霜效果不達標。

（綜合報道）

[國際金融]