moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

福特野馬獲薦今年電動車首選

【明報專訊】美國消費品評測權威雜誌《消費者報告》（Consumer Reports）在綜合了評測結果及車主評價後，公布福特（美：F）的野馬全電動休旅車（Mustang Mach-E SUV） ，取代了特斯拉（Tesla）（美：TSLA）的Model 3，成為2022年的電動車「首選」（Top Pick）。

《消費者報告》：Tesla品牌排名跌至23

《消費者報告》的汽車測試高級主管費舍爾（Jake Fisher）稱，野馬Mach-E不僅駕駛起來有趣，且運動感十足，技術非常成熟，駕駛感覺良好，非常寧靜。綜合道路測試、可靠性、車主滿意度及安全性的評分後，Mach-E的整體得分超越過去兩年獲選為電動車「首選」的Model 3。

《消費者報告》稱，根據目前收集到的可靠性數據，野馬Mach-E幾乎沒有問題，在某些方面，尤其是輔助駕駛（hands-free driving）及提示司機提升注意力方面，Mach-E更勝過Model 3。不過《消費者報告》認為， Model 3的長續航力、充電網絡及駕駛表現仍然值得推薦。

特斯拉今年在《消費者報告》的32個主要汽車品牌排名下降了7位，跌至第23位。富士汽車（Subaru）位列第一，其後分別為萬事得（Mazda）、寶馬（BMW）、本田（Honda） 和凌志（Lexus）。

此外，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，由於收到報告，指特斯拉的駕駛輔助系統會無故啟動煞車，正對41.6萬輛特斯拉電動車展開調查。中國國家市場監管總局表示，特斯拉(上海)有限公司決定召回部分國產Model 3和Model Y，共計26047輛，原因是其擋風玻璃除霜效果不達標。

（綜合報道）

[國際金融]