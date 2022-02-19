moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

英停投資移民黃金簽證 劍指俄羅斯富豪

【明報專訊】俄羅斯與烏克蘭的緊張形勢升級之際，英國內政部表示，出於國家安全考慮，即時停止為外國投資者移居英國而設的「黃金簽證」（golden visa）申請，以堵截不法資金流入，矛頭似乎直指俄羅斯富豪，但來自其他國家的投資移民申請者也將受影響。

內政大臣：不法資金威脅國安

內政大臣彭黛玲（Priti Patel）表示，「黃金簽證」終止，可阻止腐敗的精英威脅英國國家安全，在英國城市散佈黑錢。

英國的「黃金簽證」自2008年推出，申請者須向英國註冊的企業，至少投資200萬鎊（約2124萬港元）。近年申請的審批有所收緊，申請者的資金來源須受到審查，並須提供英國的銀行帳戶證明。成功的申請者可在英國逗留5年，然後申請永久居留。若投資額達1000萬鎊（約1億港元），申請期降至兩年。

不過英國政府近年愈來愈憂慮俄羅斯在英國發揮影響力。英國國會的情報及安全委員會（The Intelligence and Security Committee）在2020年警告，此簽證成了離岸財富的「自助洗衣店」，為非法資金的流動提供「理想的機制」（ideal mechanisms）。

英國政府在截至2021年9月的12個月內，簽發了798個「黃金簽證」，其中82個發給俄羅斯人，210個發給中國人。「黃金簽證」取消後，投資者須透過「創新企業家」（innovator visa）簽證獲取移民資格。

（綜合報道）

[國際金融]