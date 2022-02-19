英停投資移民黃金簽證 劍指俄羅斯富豪

內政大臣：不法資金威脅國安

內政大臣彭黛玲（Priti Patel）表示，「黃金簽證」終止，可阻止腐敗的精英威脅英國國家安全，在英國城市散佈黑錢。

英國的「黃金簽證」自2008年推出，申請者須向英國註冊的企業，至少投資200萬鎊（約2124萬港元）。近年申請的審批有所收緊，申請者的資金來源須受到審查，並須提供英國的銀行帳戶證明。成功的申請者可在英國逗留5年，然後申請永久居留。若投資額達1000萬鎊（約1億港元），申請期降至兩年。

不過英國政府近年愈來愈憂慮俄羅斯在英國發揮影響力。英國國會的情報及安全委員會（The Intelligence and Security Committee）在2020年警告，此簽證成了離岸財富的「自助洗衣店」，為非法資金的流動提供「理想的機制」（ideal mechanisms）。

英國政府在截至2021年9月的12個月內，簽發了798個「黃金簽證」，其中82個發給俄羅斯人，210個發給中國人。「黃金簽證」取消後，投資者須透過「創新企業家」（innovator visa）簽證獲取移民資格。

（綜合報道）

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