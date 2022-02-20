金價本月升近6% 周五高位受阻 分析續短線看好 長線受累美加息

明報記者 蔡穎霖

市場目前普遍預期，美國聯儲局將至今年底加息6次至1.5厘，花旗北美大宗商品研究主管Aakash Doshi指出，金價短期可受惠烏克蘭局勢，資產波動避險和對冲通脹的買盤，不過利率上升將不利金價，雖然金價至今年底預期上修7%至1805美元，但低於目前水平。該行預期，金價在今年下半年開始下跌，屆時風險溢價會下降，預期金價在未來6至12個月的目標價為1750美元，至2023年跌至1675美元。

花旗：明年金價跌至1675美元

美國國務卿布林肯在上周五接受邀請與俄羅斯外長拉夫羅夫會談，一度稍為緩和局勢，亦為金價上周五小幅回落的原因，不過RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn認為，地緣政治緊張將繼續支撐金價走勢。

俄羅斯為主要產油國，烏克蘭局勢緊張亦推動紐約期油在上周中升至每桶95.82美元的7年半高位，不過市場對伊朗核協議樂觀預期升溫，增加伊朗重返石油市場的可能性，削弱油市看漲信號。國際油價錄得9周以來的首次周線下跌，紐約期油上周五一度跌穿90美元，全日收跌0.75%，報91.07美元，全周下跌2.18%。布蘭特期油單日雖然升0.61%，全周累跌0.95%，收市報每桶93.54美元。

伊朗或重返市場 紐約油價全周跌2%

紐約油價自去年12月低位累升46.77%，分折指升勢已經出現疲態，外匯交易平台Oanda美洲業務高級市場分析師Edward Moya表示，不管現時石油市場供應如何緊張，交易員正在降低風險敞口。雖然烏克蘭緊張局勢受市場關注，但伊朗核談判繼續朝正面方向發展，預計核協議的達成將為美國解除伊朗原油出口制裁鋪平道路，從而幫助原油供應增加。

金礦股上周跑贏油股

石油股年初至今隨油價做好，標指能源股指數ETF（美：XLE）上升22.61%，大幅跑贏下跌8.76%的標指。不過近日油價回吐，標指能源股指數上周跌3.35%，金礦股VanEck金礦ETF（美：GDX）上周則升6.38%，月初至今則升14.13%，超過XLE的3.23%升幅。