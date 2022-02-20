美股三大指數全周跌逾1% 納指現死亡交叉

【明報專訊】烏克蘭局勢繼續左右美股表現，道指上周五早段曾升111點，及後傳出烏東分離分子將平民撤至俄羅斯，局勢再度緊張，道指轉跌0.68%，收報34,079點；標指跌0.72%，報4348點。以科技股為主的納指收市跌1.23%報13,548點，其50天線（14,707點）跌穿200天線（14,739點），出現死亡交叉（見圖），為2020年4月以來首次，反映後市中長期走弱。