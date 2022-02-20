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美股三大指數全周跌逾1% 納指現死亡交叉

標籤：經濟

【明報專訊】烏克蘭局勢繼續左右美股表現，道指上周五早段曾升111點，及後傳出烏東分離分子將平民撤至俄羅斯，局勢再度緊張，道指轉跌0.68%，收報34,079點；標指跌0.72%，報4348點。以科技股為主的納指收市跌1.23%報13,548點，其50天線（14,707點）跌穿200天線（14,739點），出現死亡交叉（見圖），為2020年4月以來首次，反映後市中長期走弱。

美10年債息跌至1.927厘

總結全周，美股三大指數齊向下，道指累挫1.9%，納指下滑1.76%，標指跌1.58%。市場避險情緒升溫，推動資金買入美國國債，美國10年期國債債息上周五跌0.03厘至1.927厘，為全周最低的收市位。

在標指行業指數中，上周五只有具防守性、對通脹利好的必需消費股指數上升0.11%，而科技行業指數則表現最差，下跌1.1%。

中資科技股ADR延續跌勢

恒指夜期跌183點或0.75%，收報24140點，低水188點。ADR港股比例指數跌0.91%，報24,107點。內地上周五出手監管外賣平台及元宇宙，拖累中資科技股在ADR延續跌勢，納斯達克金龍中國指數下跌3.45%，為三周以來最大跌幅。阿里巴巴（9988）ADR折合報116.02港元，比港股收市低2.91%，美團（3690）ADR折合報184.87港元，比港股低收1.66%。