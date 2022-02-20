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紐約聯儲行長：3月大幅加息乏理據

標籤：經濟

【明報專訊】美國通脹1月續創40年新高，市場對聯儲局在3月加息幾無異議，但對加息0.25厘或0.5厘的幅度就有分歧。紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）上周五發表偏溫和言論，表示3月加息是適當，但認為「開始時就跨出一大步」缺乏令人信服的理據，當局可以穩定地上調利率並評估。

獲提名為聯儲局副主席的布雷納德（Lael Brainard）亦在上周五表示，聯儲局將於3月開始加息，她未有明確具體說明加幅傾向，不過指出按揭利率和貸款利率上升，信貸環境開始收緊，與聯儲局的方向一致，加息和縮表將經一段時間後降低通脹。兩名重量級官員發言，Evercore ISI央行策略主管認為，聯儲局很可能不會在3月加息達0.5厘，但會在季度經濟預測，提供適合加息的預期。

利率期貨反映加息0.5厘機率降

芝商所FedWatch顯示，以聯邦基金利率期貨計算，預期聯儲局加息0.25厘的機會率為64.4%，較上周前增13.6個百分點，加息0.5厘的機會率相對降至35.6%。法盛投資管理認為，若俄羅斯全面入侵烏克蘭，市場將會有強烈的避險反應，資金將轉向美國債券和美元等安全資產，能源、鋁、鈦和鈾的價格料會上升，到時聯儲局會可能會暫時延後原定的加息計劃。若俄羅斯只局部入侵烏克蘭，市場確定局勢後會迅速回復正常，聯儲局和歐洲央行將繼續謹慎地收緊金融政策。