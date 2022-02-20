小米個人消費貸業務 歸消費金融公司營運

內媒：與螞蟻「花唄」情况類似

去年6月，銀保監批准螞蟻消費金融公司開業，並要求螞蟻整改其消費金融產品「花唄」和「借唄」，改為屬於螞蟻消費金融的品牌，其他金融機構借助螞蟻提供的數據發放的消費信貸，不可再用「花唄」和「借唄」名稱，螞蟻已在去年11月完成品牌隔離工作。

天星數科表示，是次相關業務架構改動，以「聚焦主業、服務實體」的原則，整合為數字產業金融部和數字零售金融部，其中數字零售金融部門下設信貸科技業務部、綜合業務部、支付業務部及國際業務部。

重慶小米消費金融公司的註冊資本為15億元（人民幣‧下同），可以經營全國範圍內的個人消費貸款業務。小米集團為該公司控股股東，持有50%股權，重慶農商銀行（3618）持有30%股權，內媒推算去年首3季該公司虧損了7080萬元。小米小額貸款的資本則約有28億元，達到小額貸款公司10億元的最低註冊資本要求，但未達到經營跨省經營網絡小額貸款業務的50億元要求。

除上述小貸牌照、消費金融牌照外，天星數科還擁有應收帳款保理業務、融資租賃業務、供應鏈金融業務、第三方支付天星支付、互聯網保險經紀、本港虛擬銀行天星銀行等業務。