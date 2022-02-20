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最大平台OpenSea曾認八成NFT侵權

【明報專訊】數碼資產興起，帶來非同質化代幣（NFT）的投資商機。這種代幣將圖像、影音或文字等數碼內容，轉化成記錄在區塊鏈的加密資產，吸引投資者追捧。不過「鑄造」NFT的過程，通常毋須確認「鑄造」者是否擁有數碼內容的版權，令NFT存在造假，或濫發的空間。任何人也可把自己沒有版權的網上資訊轉化成NFT，並通過NFT市集出售圖利。這些NFT無論版權真偽，均可無限量「鑄造」，令大量NFT價值成疑。NFT最大交易平台、被稱為「加密資產中的eBay」的OpenSea曾表示，其平台推出的NFT，超過八成侵權、抄襲或濫發。OpenSea其後表示，此數字並不準確，卻未再提供更新數據。外界暫難估計侵權的NFT真正規模，由於NFT市集「A貨」氾濫，無疑會令NFT投資者蒙受損失。

資料來源：華爾街日報、福布斯

OpenSea的官方名稱為Ozone Networks Inc.，由風投公司Andreessen Horowitz及對冲基金名宿蒂爾（Peter Thiel）主理的Founders Fund支持。為鼓勵數碼內容創作者推出NFT，OpenSea提供免費無限量「鑄造」NFT的服務，推動NFT交易蓬勃發展。

稱撤審查更有效實踐去中心化經濟

根據區塊鏈數據分析公司Chainalysis的數據，去年投資者為NFT花費近300億美元。OpenSea目前有超過8000萬個NFT上架，近期每月交易額超過30億美元。NFT交易增長，令OpenSea身價不菲。今年1月，OpenSea籌集了3億美元的新資金，公司估值達130億美元（約1014億港元）。

OpenSea以往曾審查NFT來源，只有通過審查、確保沒違反服務條款的NFT才能上架銷售。不過在去年3月，美國數碼藝術家Beeple所創作的數碼圖像作品「每天：最初的5000天」（Everydays: The First 5000 Days），在佳士得（Christie's）的NFT網上拍賣以6900萬美元（約5.4億港元）天價賣出，令NFT市場頓時火爆起來，交易急增令OpenSea再無能力進行版權審查。

大量NFT毋須審核就上架銷售，以致NFT市場充斥造假問題。OpenSea認為，撤回審查程序可更有效實踐去中心化經濟（decentralized economies）的承諾。無論NFT來源真偽，OpenSea也會從每宗交易抽取2.5%佣金。不過大量侵權NFT會削弱用戶對OpenSea，以至NFT資產的信心。去年12月，一家名為DeviantArt的社交網絡公司發現約2.5萬張數碼圖像未經原創者許可被轉化為NFT出售，當中大量在OpenSea平台交易。這些侵權NFT的數量，較此前一個月增兩倍。

NFT不論真偽 每宗交易抽佣2.5%

由於每天有大量圖像未經原創者許可被轉化成NFT，DeviantArt懷疑它們是由電腦程式創建。OpenSea發言人稱，留意到電腦程式的不當行為，正增聘人手應對。

多倫多藝術家JP Gomez表示，由於發現自己的原創設計在OpenSea被「鑄造」成NFT銷售，他在12月10日向OpenSea投訴，惟直至上月底，其投訴仍未受理，理由是類似的投訴太多，處理需時。OpenSea表示，由於侵權等問題，目前平均每周從其市集移除約3500個NFT。

NFT交易平台Cent聯合創辦人Cameron Hejazi表示，由於很多人出售沒有原創版權的NFT，令這市場存在根本的問題（fundamental problem），為此暫停其平台大部分NFT交易。

去年3月，Twitter（美：TWTR）創辦人多爾西（Jack Dorsey）透過Cent的平台，以290萬美元的價格出售其2006年發出的第一條推文的NFT，令Cent知名度急升。目前Cent專門銷售推文的NFT平台「Valuables」仍維持運作。

買家擁數碼認證版本非版權

若買家不幸購入侵權的NFT，那他們到底擁有什麼？而他們又可有索償途徑？這些問題暫時存在很多未知數。值得注意的是，即使NFT由數碼內容的創作者「鑄造」，NFT買家也只是擁有這數碼內容的其中一個數碼認證版本，並不具有該數碼內容的基礎版權，此版權仍然由作品的創作者保留。

[企業地球村]