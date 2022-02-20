來回買賣營造搶手氣氛 抬高NFT價格圖利

110交易者藉抬價賺6942萬

根據區塊鏈數據平台Chainalysis的報告，去年110名NFT交易者通過洗售交易抬高NFT的價格，合共賺取了890萬美元（約6942萬港元）。

作為一種存在於區塊鏈的去中心化（Decentralized）加密資產，NFT的交易未受政府規管。這種去中心化理念的支持者認為，若由監管機構制定法規進行干預，會失去不受政府或大型金融機構控制的去中心化原則。不過缺乏有效的規則，卻難以維持NFT的交易秩序。

理論上，這種去中心化的願景，與現今的金融體系背道而馳。例如股票市場依靠政府發行的貨幣及政府推出的法規及執法程序，確保投資者不會受騙。一些加密資產的投資者期望在問題出現時，OpenSea等平台能執行一些規則，為受騙者追討損失，而這卻是監管機構原本扮演的角色，令交易平台處於困難的局面。

面對假冒、抄襲、濫發的NFT充斥市集，OpenSea上月底曾修改NFT的免費發行規則，限制用戶只能為5套作品（collections） ，各自「鑄造」50個NFT，但在用戶表達強烈不滿後，相關措施已被取消。

[企業地球村]