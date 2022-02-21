安聯陳致強：中資金融資源電力醫械料跑贏

明報記者 葉創成

陳致強表示，目前要分析中資股後市表現，不妨從回顧中國以至亞洲股市去年表現着手，當中，以美元計價的話，MSCI中國指數及恒生指數去年分別下跌22.74%及14.55%，而在比較大型的亞洲股市中，以獲財政政策刺激、外資積極流入、疫苗接種率上升及企業盈利向好的印度股市，以及得益於全球晶片短缺、價格上升的台灣股市表現最佳（見圖1）。

MSCI中國指數及恒生指數去年表現失色，陳致強分析，主要原因是內地政府在多個行業加強監管，令經濟活動減慢，而且大型內房違約風險增加亦帶來威脅；當中，MSCI中國指數主要因為成分股的估值下調而拖低股價，每股預測盈利其實僅輕微下調，類似情况在2018年亦曾出現。他表示，假如投資者回看的話，也會認為2018年底是入市買中資股的好時機，這對於投資者現時如何部署後市，也會帶來啟示。

不再只買大型A股 中型股可尋寶

與2018年中國主要股票指數悉數下跌不同的是，去年即使MSCI中國指數及恒生指數跌幅頗大，惟當中包括不少內地A股中型股的滬深500指數卻升近兩成，而去年每個月外資均經滬深股通淨買入內地A股（見圖2），陳致強認為，這反映外資對中國股市整體看法仍然正面，而安聯投資與其他外資，現時參與內地A股市場，已不再像過往般只買市值最大的一批股票，而是同樣在盈利增長理想的中型股尋寶。

去年人幣漲A股升 基本面勝2018年

另外，在中國股市普遍下跌的2018年，人民幣在岸價亦貶值5.33%，而去年人民幣在岸價升值2.69%後，今年以來進一步上漲0.48%，上周五收報6.3256。

陳致強分析，人民幣匯價強勢，其中一個原因是內地A股等人民幣資產對外資有吸引力，獲外資持續增持，預料此趨勢仍會持續。

內地信貸脈衝料回升 利好股市

陳致強表示，雖然內地貨幣政策今年以來已轉趨寬鬆，惟資金流入實體經濟需時，預料反映內地信貸增長變化的指標——信貸脈衝（credit impulse）去年持續下滑後（見圖3），本季料將於低位築底，下季始回升，而經濟增長屆時亦可望見底，故他看好中國股市下季表現。

2018年底薦中資電力醫械倍升

若中資股下季表現看俏的話，有何板塊可望跑贏大市呢？陳致強透露，雖然安聯投資中長線仍然看好電動車及太陽能股，惟在美國快將啟動加息周期之際，價值股料延續過去數個月的走勢、繼續跑贏增長股，認為現階段可留意中資金融股及資源股等價值股（編按：多隻藍籌內銀、內險及石油股的技術分析，可參考19頁的「技術取勝」專欄）。

在《Money Monday》第178期（2018年12月10日出版）封面故事，陳致強認為，面對港股波動市况，投資者可採用啞鈴狀投資策略（Barbell Investment Strategy），一方面持有可望穩定派息的舊經濟股，例如中資電力股，另一方面也投資受惠結構增長機會的新經濟股，例如醫療器械股。在該期封面故事所提及的內地醫療器械股龍頭股邁瑞醫療（深：300760）至今股價升近兩倍，而所提及的華能國電（0902）等中資電力股則在去年下半年普遍向好，成為逆市奇葩。

中資醫械股基本因素非常好

記者請教陳致強對中資電力股及醫療器械股的最新看法，他表示：「雖然中資電力股營業額可望維持增長，但煤價高企或為利潤率帶來風險。市場會『獎勵』一些有計劃從燃煤轉型為綠色發電的上市公司。中資醫療器械股的基本因素非常好，原因是內地繼續會興建更多醫院，此板塊會受惠；更重要的是，這些醫療器械股產品具競爭力，應可得益於全球市場佔有率上升」。

安聯投資是一家領先的主動投資管理公司，在全球23個地區擁有超過700名投資專家，資產管理規模達到6470億歐元。

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[封面故事]