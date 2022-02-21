安聯湯繼成：加息疫情 亞洲經濟兩大風險

陳致強的同事、安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成羅列詳細經濟數據，就上述風險予以分析。湯繼成指出，市場現已預期美國聯儲局今年加息1厘，而且亦會在下半年開始縮減資產負債表規模；隨着聯邦基金利率回升，意味美國實質利率上漲，這會令亞洲經濟體出現資金外流，令亞洲貨幣匯價下跌。

美國加息 亞洲經濟體或現走資

當中，由於菲律賓、印度及印尼經常帳赤字對比GDP比率料由去年到今年分別由-0.2%擴闊至-0.7%、由-1.1%擴闊至-1.3%及由-1.2%擴闊至-1.8%，這些東南亞或南亞國家貨幣將會面對較大貶值壓力。

菲律賓印度印尼貨幣料受壓

因此，湯繼成預測，菲律賓、印度及印尼今明兩年將會加息來捍衛匯價及打擊通脹，其政策利率料分別由2厘加至3厘、4厘加至5厘、3.5厘加至4.75厘。其他亞洲國家中，韓國、馬來亞西、新加坡、泰國及越南央行在今年及明年料均需要加息，而中國及日本央行期內料可維持利率不變，分別為3.7厘及-0.1厘。

新冠疫情方面，湯繼成指出，亞洲不同國家有不同應對策略，中國採取對病毒零容忍政策（Zero-Covid Policy），以「動態清零」為目標抗疫。他引述中國抗疫專家、中國工程院院士鍾南山的觀點，中國若要從對病毒零容忍轉為與病毒共存政策，有兩項先決條件，一是新冠疫情的死亡率跌至約0.1%，二是病毒的「基本繁殖率」（Basic Reproduction Number、R0，指在未受感染人群中，一個患者直接傳染的平均人數）回落到1至1.5，而目前Omicron的R0超過10，因此短期內料仍將維持對病毒零容忍政策。

變種傳染力強 動態清零有理

值得留意的是，鍾南山去年12月出席一個學術會議時表示，在新冠疫情爆發之初，很多國家覺得中國的防控措施過度，但現在都覺得做法正確；而中國疫情防控有效主要靠「兩板斧」，第一是早發現、早診斷、早隔離、及時治療；第二是全民接種新冠疫苗。

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