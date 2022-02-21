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Tatler香港續拓網購 料今年平台銷售增3倍

標籤：經濟

【明報專訊】新冠疫情下各地持續封關，市民更願意花費於奢侈品。國際知名雜誌《Tatler》一向主攻高價市場，並與多個奢侈品牌擁有合作關係。Tatler香港去年開拓網購平台「Tatler Unlisted」，並以限時三天、限量出售單一商品作噱頭。公司預料，平台今年銷售增幅可達3倍，目標明年開發中國網購市場，冀可成為亞洲第一的奢侈品牌。

疫下奢侈品受捧 產品兩天售罄

據政府統計處數字，受按年低基數影響，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物等零售銷售額按年升27.3%，跑贏各產品類別。Tatler Asia董事長及首席執行官Michel Lamunière指，疫情下大眾更願意花費享受生活，亦對消費要求愈來愈高，正好切合公司業務。

受惠Tatler龐大奢侈品網絡，公司去年率先在本港試行網購平台「Tatler Unlisted」，同一時間只銷售一項推介產品，限時3天發售並售完即止，平台將每逢周一及周四更新。Michel表示，這種銷售模式更能觸發消費者購物欲，以及帶出每項產品獨特性。他續透露，現時平台產品單價介乎2500至3500元，每款產品均會售出150至200個，平均只需兩天時間即可售罄。

對於未來發展，Michel指出，Tatler將會持續透過雜誌等內容業務，與社區連繫並造成影響力，同時透過網購平台，把大眾與奢侈品牌連結；預料上述平台今年銷售增幅可達3倍。他續稱，看好中國今年內將成為世界第一大奢侈品市場，故公司計劃明年開展中國網購平台。