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永明金融擴代理隊伍 目標以內地客為主

【明報專訊】本港保險公司近年積極擴充代理隊伍，香港永明金融行政總裁林嘉言表示，去年該行增聘了約300名代理至2500人，今年目標將增至3000人，明年更會增至4000人。該行目標聘用以內地訪客業務為主的代理，以預備日後恢復通關後內地訪客業務回歸。他又稱，該行有成熟強積金業務，有助支持新入行的年輕代理有發展方向。

今年增聘500 明年再增1000

新冠疫情爆發，社交措施再被大幅收緊，林嘉言指除了內地訪客短期內難以回來，有客戶要求取消與代理會面，銀行縮短了分行營業，難免影響本地銷售活動。不過隨着稅務年度將於3月底完結，市民對自願醫保和扣稅年金有一定剛性需求，保監局在2020年已批准扣稅產品可經網上銷售，該行已就網上銷售培訓代理，改善流程讓客戶更易投保。

林嘉言又表示，疫情下市民對健康保障需要求增加，近日疫情增加公營醫療系統壓力，令其他病患或未能及時得到公立醫院治療，而醫療保險則可讓患者選用私人醫療服務。

今年是永明金融130周年，亦是林嘉言第二年出任香港行政總裁。在數碼化工作方面，他表示經近年發展，客戶和代理使用的應用程式已差不多完成，目前已有逾七成申請經電子申請。該行未來數年會針對整合後台流程，例如在客戶投保較簡單產品時，公司接通到電子申請後，核保部門立即可向客戶反映受保與否。