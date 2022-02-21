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AI撮合網紅品牌商 影片背景加廣告

【明報專訊】隨着網紅影響力上升，愈來愈多廣告商考慮跟他們合作。不過，要請一個高人氣網紅特意為產品攝製一段短片，未必很廉宜；而且，網紅拍片通常有濃厚個人風格，很多時雙方未必能達成共識。有初創公司研發出一套人工智能技術，可以自動配對網紅的短片和品牌商，自動偵測短片內適當位置，加入品牌商廣告，做到好像壁畫效果。這種形式的廣告善用「閒置」資源，入場費較低，又可以避免網紅擔心的硬銷問題，對網紅和廣告商來說，多了一個選擇。

明報記者 薛偉傑

ZyViz共同創辦人林柏傑表示，最初是公司共同創辦人張漢裕提出可以運用人工智能技術，在短片背景加上廣告圖像，做到好像壁畫或電視機畫面。這套技術有兩大特點，首先，運用人工智能技術，自動分析短片內容，避開主角，找出背景較多的空位，加上廣告圖像，整個過程不經人手。此外，為了逼真自然，當短片中主角移動肢體，和廣告圖像有所重疊時，主角的肢體會遮蓋住部分廣告圖像。

他表示，傳統影像加工技術，會將後加上去的圖像（如電視台標誌）疊在短片畫面的上層，不論是背景還是主角，都會被這個後加圖像遮蓋，多少會令觀眾看起來覺得不自然。該公司人工智能技術，能夠自動將主角從背景分離出來，將主角放在上層、背景放在下層，然後放入廣告圖像成中層。廣告圖像好似和短片背景融為一體，觀眾亦不會覺得圖像「破壞」了原來短片。

研發3年 令廣告不疊上主角

可是，要做到這種效果卻不容易，因為將主角從背景分離出來時，連一小撮頭髮也必須包括在內，才不會失真。為此，該公司花近3年改良。直至去年1月開始推出服務，配對廣告商和YouTuber合作。其間，公司申請了13項專利，至今約5項獲批。現時已和100多個本地網紅達成合作協議，緊密合作的有近30個。

林柏傑認為，這種模式對於網紅和廣告商來說，都有好處，可說是各取所需。

獲5項專利 合作網紅近30個

在YouTuber網紅方面，該公司分析過，無論其人氣多麼高，他接拍的廣告片，一般都不會超過其拍攝短片總數的兩成。如果網紅為廣告商拍攝的短片比例太高，會冒上流失粉絲的風險。換句話說，網紅拍攝的短片當中，至少有八成都沒有直接的廣告收入，只是從YouTube分享廣告收入。這些原本沒有任何廣告信息的短片，正好用來配對廣告商，加上背景廣告圖像。由於網紅在短片中實際沒提及廣告商名稱和產品，所以粉絲不會太抗拒。

對廣告商來說，背景廣告比請一個網紅特別攝製廣告短片，收費低得多。就算廣告商不計較收費高低，想請網紅特別攝製短片，有時也未必能夠達成共識。因為廣告商可能希望其產品由頭到尾出現，網紅卻希望包裝到不像廣告片，在短片末段才揭盅。這種背景廣告就可以減少雙方分歧。

廣告面積信息量受限制

林柏傑承認，因為面積所限及沒有人講解，背景廣告信息有限；中長期增加品牌認知度卻有幫助。而人工智能分析適合廣告圖像的背景位置時，會兼顧不會和網紅距離太遠。可以肯定的是，網民一定會看到這種廣告。

若廣告商希望增加互動性，可以參考該公司在聖誕和農曆新年時的有獎遊戲，當時分別在某些網紅短片加入卡通老虎公仔，讓網民截取畫面電郵給公司，獎品是iPhone和iWatch。由於網民不知老虎公仔何時出現，所以需要很留心地看。現時採用這種背景廣告的廣告商包括傳統銀行、虛擬銀行、保險公司、海外地產發展商、VPN服務供應商和飲食業等。

該公司計劃，稍後先將這服務拓展至台灣、新加坡、馬來西亞及印尼。然後，今年底開拓英美市場，明年再開拓中國內地市場。平台方面，短期內仍然專攻YouTube，之後逐漸擴展至facebook和Instagram，以及TikTok、抖音、快手。

[新經濟新天地]